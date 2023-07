D'Angelo via St. Pölten nach Hoffenheim

Sommer-Neuzugang Nummer vier bei den Wölfinnen zieht bereits vor dem ersten offiziellen Training in St. Pölten weiter. Die spusu SKN Frauen und die TSG Hoffenheim einigten sich auf eine Leihe der 18-jährigen nach Sinsheim, wo sie neben Julia Hickelsberger und Nicole Billa die dritte rot-weiß-rote TSG-Kickerin in der kommenden Saison sein wird.

St. Pöltner Sprungbrett

"Es ist für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen! Ich bin dem SKN sehr dankbar für die Möglichkeit und freue mich auf die neue Aufgabe. Natürlich werde ich St. Pölten bei ihren Aufgaben im nationalen und internationalen Geschäft aus der Ferne die Daumen drücken", erklärt Chiara D´Angelo. Über ihren Stammklub Bodensdorf, Sturm Graz und Neulengbach kam die Kärntnerin zum SKN. Der ihr nun die Chance in Deutschland nicht verbauen wollte.

„Zwischenstopp“ in Belgien

Das Debüt der Außenverteidigerin im Hoffenheim-Trikot wird allerdings noch etwas warten müssen. Ab Samstag weilt die U19-Teamspielerin mit der ÖFB-Auswahl in Belgien, wo man bei der U19-Endrunde in Gruppe A auf Deutschland (Auftakt am Dienstagabend), die Niederlande sowie Gastgeber Belgien trifft.