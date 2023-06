Was sich am Frauen-Transfermarkt tut

Die 37-fache Nationalspielerin Loretta Németh wechselt zur Vienna. Mit der 27-jährigen Ungarin verpflichten die Döblinger auch eine aktuelle ungarische Pokalsiegerin. Németh bestritt in sechs Saisonen über 120 Ligaspiele in Ungarns höchster Liga und erzielte dabei 37 Tore. Zuvor hatten sich die Wienerinnen schon die Dienste von Nachwuchsnationalspielerin Jovana Cavic (Austria Wien) und Sarah Gutmann gesichert. Die Irnfritzerin war mit 15 Treffern Horns erfolgreichste Torschützin in der zu Ende gegangenen Meisterschaft.

Erfahrungsplus für junge Truppe

„Loretta wird von Beginn an eine wichtige Rolle im Verein und der Mannschaft einnehmen, in der Sie Ihre Erfahrungen und Werte miteinbringen wird“, erklärt Vienna-Cheftrainer Mark Dobrounig. „Wir haben allgemein im Scouting, neben den sportlichen Fähigkeiten, ein besonderes Augenmerk auf die Persönlichkeit gelegt und haben hier eine absolute Win- WIN Situation, da Loretta beides optimal erfüllt.“

Österreich als zweite Auslandsstation

Németh begann ihre Karriere im Alter von zehn Jahren bei ETO Györ und spielte in unterschiedlichen U-Mannschaften für die Ungarn. 2013 wechselte sie für eine Saison zu Viktoria Trend Optika, wo sie in 19 Spielen drei Tore erzielen konnte. Zur Saison 2014 ging es zurück zu ETO. Gleich in ihrer ersten Saison gewann Németh mit Györ die zweite Liga in Ungarn und stieg mit dem Team in die höchste Liga auf.

Nach zwei Saisonen in Ungarn wechselte Németh 2017 nach Zypern, wo sie in ihrer ersten Saison bei Apollon Ladies FC gleich den Cupsieg und den Supercup gewinnen konnte. In der Folgesaison gewann sie mit den Zypriotinnen erneut den Cup sowie die zypriotische Meisterschaft. 2019 kam die Rückkehr nach Ungarn zu MTK Hungarian FC. Für die Mannschaft aus Budapest spielte Németh zwei Saisonen bevor sie erneut 2021 zu ETO wechselte.

Großes Abschiednehmen bei der Austria

Mit Aldiana Amuchie und Amelie Kandlhofer (beide zu St. Pölten), Jovana Čavić (zur Vienna), und Jeannine Grosskopf müssen die Veilchen einige Eigengewächse ziehen lassen. Kristina Decker, die auch bereits in der Akademie kickte, wird die Austria auf Leihbasis in Richtung USA verlassen, um dort zu studieren. Die Verträge mit der torgefährlichen Ukrainerin Nadiia Kunina und der Ex-Wacker-Spielerin Sara Ito wurden nicht verlängert.

Kapitänin Verena Volkmer, ihres Zeichens auch torgefährlichste Spielerin in den violetten Reihen, bleibt dagegen bis Sommer 2024 in Wien-Favoriten.

Stühlerücken bei Sturm Graz

Handlungsbedarf gibt's beim Vizemeister. Nach Valentina Kröll muss der SK Sturm auch Lilli Purtscheller zur SGS Essen in die deutsche Bundesliga ziehen lassen. Gina Steiner beendet ihre Fußballkarriere. Die ehemalige Neulengbacherin Michaela Croatto und Julia Magerl brechen ebenfalls ihre Zelte in der Steiermark an und verlassen die Truppe von Neo-Trainer Sargon Duran. Im Doppelpack geht's für das Duo zu RB Leipzig. Mit Katja Wienerroither (zuletzt in Zürich) dockt im Sommer eine weitere ÖFB-Teamspielerin in Sachsen an.