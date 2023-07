NÖFV nimmt Stellung zu Trainerrücktritten

Vier Jahre lang leiteten Cheftrainerin Claudia Bauer, Erich Lindner als „Co“ und Christian Sulzer als Verantwortlicher für die Torfrauen die Geschicke der blau-gelben U14-Auswahl. Zweimal in Folge holten die Girls den Bundesmeistertitel nach Niederösterreich. Mit Ende Juni erklärte der Betreuerstab (inklusive Physio Hannah Göttfert) geschlossen seinen Rückzug. Mehr dazu: https://www.noen.at/meinfussball/frauen-bundesliga/maedchenfussball-nach-verbandsaerger-auswahltrainerin-wirft-das-handtuch-373747505

Auswahltrainerin Claudia Bauer kritisierte das Vorgehen des NÖ-Verbandes, durch Installierung einer neuen Torfrautrainerin das eingespielte Team auseinander zu reißen. „Ein perfekt funktionierendes, top motiviertes und höchst erfolgreiches Team, das in erster Linie die sportliche und auch persönliche Entwicklung der Mädchen verfolgt, auseinander zu reißen ist für uns unverständlich, kam absolut unerwartet und war leider kompromisslos“, heißt es im Rücktrittsschreiben.

Verband wendet sich an die Eltern

In einem Schreiben an die Eltern der jungen Fußballerinnen erläutert NÖFV-Sportkoordinator Hannes Bratschko die offizielle Sicht der Dinge. Der Elternbrief liegt der NÖN vor. Durch die Bestellung des nunmehrigen Ex-Trainerteams im Sommer 2019 sei ein „strategischer Schritt“ gesetzt worden, „die Plattform NÖFV U14 Landesauswahl der Mädchen sportlich zu verbessern bzw. mit Cheftrainerin Claudia Bauer eine weibliche Bezugsperson für die Mädchen zu schaffen“, so Bratschko.

Nach Evaluierung der letzten vier Saisonen in der Bundesländermeisterschaft habe man entschieden, „im Tormädchentrainer:innen Bereich, ab der BLMS - Saison 2023/2024, den nächsten Schritt zu setzen. Ziel sei es dabei, die U14-Auswahl „sportlich neuerlich zu verbessern und eine weitere Frau ins NÖFV U14 Landesauswahl der Mädchen Trainer:innen Team zu integrieren.“

Zink wird Auswahltorfrauen trainieren

Bratschko hält fest: „Geplant war mit dem Team Claudia Bauer, Erich Lindner, Hannah Göttfert und Torfrauentrainerin Milena Zink in die nächste Saison zu gehen.“

Er habe das Trainerteam telefonisch informiert und in einem Gesprächtstermin am 19. Juni sei dem Betreuerstab mitgeteilt worden, „dass Torwarttrainer Christian Sulzer von Milena Zink ersetzt wird.“

Milena Zink, ÖFB Frauen Akademie Torfrauentrainerin und Inhaberin des UEFA Torwarttrainer B- Diploms und der UEFA B Lizenz Trainerin, werde ab 1. Juli „unsere NÖ-Tormädchen nach ÖFB/NÖFV Ausbildungsinhalten trainieren & unterstützen. Milena Zink ist eine von zwei weiblichen Torfrauentrainerinnen Österreichs, welche das UEFA Torwarttrainer B- Diplom besitzen. Somit gibt es auch von der sportlichen Qualifikation aus gesehen eine weitere Verbesserung auf der Position der Torfrauentrainerin.“

Milena Zink sammelte als aktive Torfrau Erfahrungen in der Bundesliga wie auch in den ÖFB-Nachwuchsauswahlen. Foto: Wolfgang Wallner

Das Schreiben schließt: „Wir als NOEFV sind stets bemüht, die am besten ausgebildeten Trainerinnen für unsere "besten" Mädchen zu bekommen. Das für uns überraschende Rücktrittsschreiben des Trainer:innen Teams ist ausschließlich eine Entscheidung des aktuellen NÖFV U14 Landesauswahl der Mädchen Trainer:innen Teams. Sämtliche NÖFV - Verantwortliche nehmen den Rücktritt zur Kenntnis und danken für die Arbeit der letzten Jahre.“ Wer die Cheftrainerposition übernehmen wird, lässt der Verband in seinem Brief an die Eltern offen.