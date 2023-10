8:0 zum Auftakt

Das U17-Frauen-Nationalteam mit Ronja Leidler aus Jedenspeigen und Valentina Pötzl aus Eckartsau startete furios in die erste Runde der EM-Qualifikation im deutschen Duisburg: Rumänien wurde mit 8:0 abgeschossen, was für Feierstimmung bei den mitgereisten Fans sorgte.

Leidler war nicht hundertprozentig fit und wurde zur Pause ausgetauscht, gab aber dennoch den Assist zum 5:0, während Pötzl zur Pause kam und links im Mittelfeld spielte. Den Sonntag konnten die Mädels für Regeneration und Freizeit mit den mitgereisten Eltern und Geschwistern nutzen.

Mit dem Erreichen der Top drei, die zum Aufstieg in die nächste Runde berechtigt sind, sieht es für das Team von Patrick Haidbauer also gut aus. Am Dienstag trifft die ÖFB-Elf auf Deutschland, am Freitag geht es zum Abschluss ab 13 Uhr gegen die Ukraine.