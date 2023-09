Doppel-X im hohen Norden

Beim Doppel-Länderspiel des U17-Frauen-Nationalteams in Finnland gab es zwei Unentschieden. Schon beim ersten Spiel in der Jari Litmanen-Arena in Eerikkilä gab Valentina Pötzl aus Eckartsau in Länderspieldebüt. Sie kam in der 60. Minute von der Bank, während Ronja Leidler aus Jedenspeigen, die bereits im Frühjahr zu ersten Team-Einsätzen kam, 85 Minuten am Feld stand.

In der zweiten Partie am vergangenen Freitag spielte Leidler in der Rechtsverteidigung sogar durch, Pötzl kam diesmal in Minute 70 aufs Feld. In diesem Match gingen die ÖFB-Mädels durch einen Elfmeter in Rückstand, Anna Osl erzielte in Minute 75 den Endstand zum 1:1.

Im September steht für das Team noch ein Kurztrainingslehrgang in Lindabrunn an, von 10. bis 20. Oktober steigt in Deutschland dann die erste Runde der EM-Qualifikation. Die Gegner sind neben den Gastgebern Rumänien und die Ukraine. Ansonsten geht für Leidler und Pötzl der Alltag in der ÖFB-Frauen-Akademie weiter, mit der man am 14. September auch gegen das LAZ Weinviertel spielt.