Nach 3:0 über Deutschland eine Runde weiter

Nach dem 8:0 gegen Rumänien legte das österreichische U17-Frauen-Nationalteam gegen Deutschland nach und gewann dank Treffern von Alina Kerschbaumer (35.) und Tina Krassnig (40., 54.) in Duisburg mit 3:0 gegen die Gastgeber. Aus Niederösterreich standen Ronja Leidler, Emma Heiplik (beide bis zur 75. Minute am Feld) und Valentina Pötzl (bis 90.) in der Startelf. Damit ist der Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde (im Frühjahr, Anm.) für die EM im Mai 2024 in Schweden bereits fixiert. Am Freitag folgt zum Abschluss das Spiel gegen die Ukraine (13 Uhr).