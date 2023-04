Mädl mal drei! Österreich erwartet Showdown

Werbung

Für die Spilka-Girls läuft's! Das österreichische U19-Fußball-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Spiel in der zweiten Gruppenphase der EM-Qualifikation gewonnen. Nach dem Auftakt-2:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewann das ÖFB-Team am Samstag in Novara gegen Griechenland mit 6:0 (3:0).

Mädl und der Türöffner

Nadine Seidl aus Hörmanns (Bezirk Gmünd), Laura Spinn (USV Neulengbach), Amelie Roduner, Jovana Cavic, Naika Reissner und Julia Keutz rückten gegenüber der Auftaktpartie in die Startelf. Valentina Mädl (SKN St. Pölten) brach mit ihrem Führungstor den Bann. Isabel Aistleitner und Nicole Ojukwu per Elfer stockten den Polster noch einmal auf. In Hälfte zwei wuchs der Druck der rot-weiß-roten Frauen: Mädl mit ihren Treffer zwei und drei sowie Altachs Linda Natter machten das Schützenfest perfekt.

Showdown gegen Italien

Damit kommt es am Dienstag (15 Uhr) gegen Gastgeber Italien zu einem Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der EM-Endrunde im Juli in Belgien. „Genau das haben wir uns gewünscht“, unterstreicht Teamchef Hannes Spilka. „Mein Team ist heute in jeder Phase des Spieles ruhig und geduldig geblieben und so konnten wir den Gegner am Ende auch müde spielen.“ Die Italienerinnen bezwangen am Samstag Bosnien (mit Neulengbachs Azra Masinovic) mit 3:0.

Österreich reicht dank des besseren Torverhältnisses ein Remis. Es wäre die zweite EM-Teilnahme eines österreichischen U19-Frauen-Nationalteams nach 2016 - damals noch unter der „Regie“ von Irene Fuhrmann.