Österreichs U19-EM-Kader steht fest

Nach dem abschließenden Lehrgang in Illmitz hat sich Hannes Spilka entschieden. Der U19-Teamchef setzt bei der zweiten EM-Teilnahme einer rot-weiß-roten Nachwuchsauswahl bei den Frauen auch auf zahlreiche NÖ-Kickerinnen. „Wir sind hoch-motiviert, am Samstag in den Flieger zu steigen und bereit für die Euro“, versichert Spilka. Zum Auftakt in Tubize am kommenden Dienstag (17.30 Uhr) wartet mit Deutschland ein ganz harter Brocken. Alle Partien der Austro-Girls werden auf ORF Sport+ übertragen.

Unsere EM-Kickerinnen

TOR: El SHERIF Mariella (SK Sturm Graz), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894)ABWEHR: CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894), FUCHS Lainie (University of Pittsburgh/USA)*, D´ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten), SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach)MITTELFELD: HOLL Anna (Jacksonville State University/USA), KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894), PURTSCHER Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER), RUKAVINA Magdalena (SoccerCoin USV Neulengbach), ANGRIFF: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894), MÄDL Valentina (SPUSU SKN St. Pölten), NATTER Linda (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), RODUNER Amelie (FC Bayern München/GER), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz)