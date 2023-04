Spilka: „Können in Europa jeden schlagen“

Werbung

„Geil, das war richtig geil!“ Mit einem 2:1 gegen Italien setzten die U19-Kickerinnen von Hannes Spilka das Obershäubchen auf die Quali-Torte, fahren als Gruppensiegerinnen zur Europameisterschaft im Juli (18. bis 30.7.). „Mich freut‘s besonders, weil dieser Erfolg kein Zufall ist, sondern auf einem klaren Plan fußt und mit unglaublichem Teamspirit erarbeit wurde“, betont der ÖFB-Teamchef mit Pielachtaler Wurzeln. Schließlich hatten Valentina Mädl, Lainie Fuchs & Co zuvor u.a. mit einem Sieg gegen Deutschland (Spilka: „Für mich das beste U19-Team am Kontinent“) aufhorchen lassen.

Bärenstarke NÖ-Fraktion

Vom USV Neulengbach waren mit Laura Spinn, Tatjana Weiss, Anna Holl, Chiara D‘Angelo und Larissa Rusek gleich fünf Akteurinnen dabei.

St. Pöltens Offensivjuwel Valentina Mädl traf gegen Griechenland dreimal, holte in der Schnittpartie gegen Bosnien den entscheidenden Elfer heraus. Und ihre SKN-Kollegin Fuchs zog als Kapitänin in der Defensive die Fäden. Mädl ist erst vor kurzem 17 geworden, wird auch dem kommenden U19-Team (Quali-Start im Herbst) angehören. „Valentina hat tolle Anlagen, muss aber weiter an sich arbeiten“, weiß der Teamchef. Hart gearbeitet wurde in den vergangenen Jahren auch im Nationalteam und in der ÖFB-Frauenakademie St. Pölten. Die Früchte gilt‘s nun zu ernten.

Der entscheidende Schritt, der den ÖFB-Girls jetzt gelungen ist: „Keiner spielt gerne gegen Österreich, wir sind ein unangenehmer Gegner und können jeden in Europa schlagen“, unterstreicht Spilka. Was in der Truppe steckt, hat man beim Quali-Turnier (drei Spiele, drei Siege) gezeigt. Mittelfristig wolle man sich stabilisieren, ergänzt der Teamchef: „Dass Österreich bei einer EM dabei ist, soll die Regel und nicht die Ausnahme sein. Es gilt, diese Leistungen in den kommenden Jahren zu bestätigen.“

Das Jahr der Ausnahme-Torfrauen

Dass der aktuelle Jahrgang ein ganz besondererer ist, weiß Spilka natürlich: „Wir haben im Team vier herausragende Torfrauen, Mariella El Sherif hat die Nase einen Tick vorne, ist mit ihren 18 Jahren schon unheimlich komplett als Keeperin.“ Die Sturm-Torhüterin war‘s auch, die letztlich den Sieg gegen Italien festhielt. Und damit Österreich in den künftigen Auslosungen einen Vorteil in Sachen Setzung erobert hat.

Vor der Endrunde sind noch zwei Trainingslehrgänge im Juni und Juli („kurz und knackig“) angesetzt. Bis dahin entscheidet sich auch das endgültige Aufgebot. Zwei Neulengbacherinnen könnten auf den EM-Zug aufspringen. Nämlich die zuletzt angeschlagene Livia Pertl und Magdalena Rukavina (Sehnenriss). Der Teamchef hofft auf eine erfolgreiche Genesung: „Maggy ist eine wichtige Spielerin. Wenn sie fit ist, hätte ich sie gerne dabei.“

Am 26. April reist Spilka zur EM-Auslosung nach Belgien. In diesem Rahmen nimmt die ÖFB-Delegation auch die Spielstätten und die in Frage kommenden Quartiere für die Endrunde unter die Lupe. Ein echtes Wunschlos gibt‘s nicht, mit einem Kracher aus Topf eins bekommt‘s Österreich jedenfalls zu tun. „Spanien wäre reizvoll“, findet der Teamchef. Bei der EM geht‘s auch um die (erstmalige) Qualifikation für eine U20-Weltmeisterschaft. Spilka: „Am liebsten würde ich bei der EM das erste und das letzte Match spielen.“ Also das Eröffnungsmatch gegen Gastgeber Belgien – und das Finale.

„Die internationalen Spiele haben mir schon in meiner St. Pöltner Zeit unheimlich getaugt, auf diesem Level wollen wir uns beweisen“, sagt Spilka. Italien hat die rot-weiß-rote Elf schon kennengelernt, jetzt will man sich endgültig in Europa einen Namen machen.