Eine Hürde weniger für die Wölfinnen

Die Glücksfee war dem SKN St. Pölten durchaus hold am Freitagmittag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Denn Österreichs Serienmeister ist eines von nur drei Teams in der Qualifikationsgruppe 9, muss als gesetzter Klub erst das Finale des Mini-Turniers (6. bis 9. September) gestreiten. Die Elf von Liese Brancao trifft auf den Sieger der Partie PAOK Saloniki - Racing Luxemburg. Zu favorisieren sind die Griechinnen, die zu den Stammgästen der Königsklasse gehören, aber erst zweimal die Runde der letzten 32 erreicht haben.

Setzt sich der SKN im Miniturnier durch, wartet eine Play-off-Runde (Hin- und Rückspiel) um den Einzug in die lukrative Gruppenphase. „Wir sind zufrieden, es hätte weit schlimmer kommen können“, kommentiert SKN-Frauenboss Wilfried Schmaus das Los. „Vor allem, dass wir im eigenen Stadion antreten können, ist sehr positiv.“ Die St. Pöltnerinnen werden das Mini-Turnier in der NV Arena ausrichten.

Sturm trifft auf Twente

Der SK Sturm Graz muss - als Vize - im noch kniffligeren Ligaweg ran. Der Truppe von Neo-Cheftrainer Sargon Duran wurde als gesetztes Team der FC Twente aus den Niederlanden zugelost, der Austragungsort dieses Mini-Qualifikationsturniers wird Valencia (Levante) sein. Überraschend die Steirerinnen gegen Twente, wartet der Sieger aus Levante (ESP) gegen Stjarnan (Island).