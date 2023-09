Flair der Königsklasse in St. Pölten

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Mit einem 5:1 gegen die Vienna glückte den St. Pöltner Fußballfrauen eine gelungene Premiere für die Champions League. Am Samstagabend (18 Uhr) treffen die Ladies von Liese Brancao auf den Sieger des ersten Quali-Duells zwischen PAOK Saloniki und Racing Luxemburg. Als topgesetztes Team können die Wölfinnen erste Reihe fußfrei verfolgen, wer sich am Mittwoch in der NV Arena durchsetzt.

Der Betreuerstab wird ganz genau hinschauen – schließlich sind beide Teams international noch weitgehend unbeschriebene Blätter. Zu favorisieren sind die Griechinnen, die auch über einige Legionärinnen wie Ex-Sampdoria-Stürmerin Emelie Heimdall (Schweden) verfügen. Gemeinsam präsentiert haben sich die Teams am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im St. Pöltner Rathaus.

Wer das Match am Mittwoch verfolgen möchte, muss sich in Sachen Parken umstellen. Wegen der Aufbauarbeiten für den Vision Run bittet der SKN die Besucher auf die Stellflächen beim Ratzersdorfer See auszuweichen.

Bei den Gastgeberinnen lichten sich vor dem ersten Spiel des Jahres die Verletztenreihen. Torfrau Carina Schlüter gab gegen die Vienna ebenso ihr Comeback wie Maria Mikolajova. Kapitänin Jennifer Klein konnte nach dem auskurierten Zehenbruch über die volle Distanz spielen.

Unterstützung der Fans gefragt

„Die Vienna hat uns einen harten Kampf geliefert, uns gezeigt, wo wir uns für die Champions League noch steigern müssen“, ist sich die Nationalspielerin bewusst. Neuerwerbung Ella Touon erzielte ihren ersten Pflichtspieltreffer für St. Pölten. „On fire“ ist jedenfalls Sturmjuwel Valentina Mädl. Der 16-Jährigen gelang der zweite Triplepack im SKN-Dress – und der gibt natürlich einen Turbo für die Königsklasse. „Ich glaube, wir können mit einem guten Gefühl ins Spiel am Samstag gehen“, sagt die gebürtige Burgenländerin. „Wir sind gut vorbereitet, wollen alles geben und hoffen auf lautstarke Unterstützung der Fans.“

Und die können sich über die Website der Wölfinnen (skn-frauen.at) Tickets zum Preis von zehn Euro sichern. Die Eintrittskarte gilt übrigens für beide Partien in der NV Arena. Mitglieder haben freien Eintritt.