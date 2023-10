Glückslos für die Königsklasse macht St. Pölten Gusto auf mehr

„Wow, da spielen wir ja im Frühjahr weiter!“ Ein bisschen Augenzwinkern war schon dabei, als SKN-Sportchefin Tanja Schulte die St. Pöltner Gruppe in der Women's Champions League kommentierte. Aber auch mehr als ein Körnchen Wahrheit. Denn heuer rechnen sich die rot-weiß-roten Meisterkickerinnen Chancen aufs Viertelfinale aus. Denn ÖFB-Teamkickerin Vicky Schnaderbeck zog bei der Auslosung neben dem achtfachen Champions-League-Gewinner Olympique Lyon den tschechischen Champion Slavia Prag und den SK Brann aus dem norwegischen Bergen. „Zwei Gegner auf Augenhöhe, sportlich sehr attraktiv“, zeigt sich Schulte angetan.

Schnaderbeck mit glücklichem Händchen

Der erstmalige Viertelfinaleinzug scheint für die SKN-Kickerinnen machbar. 2013/14 hatte es Neulengbach - allerdings noch nach dem „alten“ KO-Modus - unter die Top Acht in der Champions League der Frauen geschafft.

Happy mit dem Los ist auch die Trainerin. „Das Glück hat's gut mit uns gemeint“, sagt Liese Brancao. Und schraubt für die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse die Zielsetzung nach oben. „Mit sechs Topleistungen in den Gruppenspielen ist Platz zwei machbar“, erklärt die Brasilianerin. Valentina Mädl, mit ihren 17 Jahren die jüngste Leistungsträgerin bei den SKN-Ladies, pflichtet bei: „Den Aufstieg ins Viertelfinale werden wir uns als Ziel stecken.“ Da ist's auch verschmerzbar, dass es nichts mit den erhofften Vorrundenpartien gegen die Publikumsmagneten wie Bayern oder Barcleona geworden ist.

Norwegischer Elchtest zum Einstand

„WIr hoffen, dass uns das Publikum daheim dennoch unterstützt“, sagt Präsident Wilfried Schmaus. 400.000 Euro haben die Wölfinnen schon fix verdient mit der Qualifikation für die Gruppenphase, jeder erkämpfte Punkt ist 17.000 Euro wert. Den ersten Heimauftritt bestreiten die St. Pöltnerinnen gleich zum Auftakt - am 14. November ist der SK Brann in der NV Arena zu Gast. Da geht's bereits um Big Points, um den Traum vom Viertelfinale - dafür ist Platz eins oder zwei in der Gruppe nötig - am Leben zu halten.

Die ehemalige ÖFB-Teamspielerin Viktoria Schnaderbeck spielte Glücksengerl - und loste den St. Pöltnerinnen eine machbare Gruppe zu. Foto: UEFA/Greenfly/SKN St. Pölten

„Entweder eine Hammergruppe mit den ganz Großen oder eine, in der wir Aufstiegschancen haben“, hatte sich Offensivspielerin Sarah Mattner-Trembleau gewünscht. Zweiteres ist's geworden. Einem Spiel fiebert sie besonders entgegen - jenem gegen Olympique. „Meine Familie stammt aus Lyon, daher ist das eine besondere Partie. Auch wenn mir eine richtige Auswärtsfahrt besser gefallen hätte“, scherzt die 20-Jährige. Lyon dürfte eine Nummer zu groß sein für St. Pölten, aber: „Es ist eine Ehre gegen Superstars wie Ada Hegerberg spielen zu dürfen.“

Slavia Prag ist ein alter Bekannter, schließlich traf man schon im Vorjahr auf die Tschechien, testet regelmäßig in der Vorbereitung gegeneinander. So wär's auch für Jänner geplant gewesen. „Das haben wir jetzt abgesagt“, spricht Brancao von "Fifty/Fitfty-Spielen“ gegen Slavia. Vier Punkte aus den beiden Duellen mit den Pragerinnen holte der SKN in der vergangenen Champions-League-Saison.

Der zweifache norwegische Meister SK Brann ist die große Unbekannte. „Ich erwarte mir ein ähnlich robustes Team, wie's schon unser Quali-Gegner Valur Reykjavik war“, sagt Mattner. Trainer Liese Brancao weiß: „Norwegen hat einen guten Ruf im Frauenfußball. Dennoch ist's nicht unmöglich, gegen Brann zu bestehen.“ Intensives Videostudium steht jetzt am Programm. Damit der SKN vielleicht doch noch im Frühjahr international aufgeigen kann.

Der Spielplan

spusu SKN St. Pölten - SK Brann (Dienstag, 14. November, 18.45 Uhr)

Olympique Lyon - SKN St. Pölten (Dienstag, 22. November, 18.45 Uhr)

SKN St. Pölten - Slavia Prag (Mittwoch, 13. Dezember, 18.45 Uhr)

Slavia Prag - SKN St. Pölten (Donnerstag, 21. Dezember, 21 Uhr)

SKN St. Pölten - Olympique Lyon (Donnerstag, 25. Jänner, 21 Uhr)

SK Brann - SKN St. Pölten (Mittwoch, 31. Jänner, 18.45 Uhr)