Nur mehr 90 Minuten fehlen für SKN-Coup in der Königsklasse

Alles ist angerichtet für ein St. Pöltner Fußballfest. Denn mit einem komfortablen 4:0 aus Island gehen die SKN-Frauen am Mittwochabend (19 Uhr) ins Retourspiel gegen Valur Reykjavik. „Eine Weltklasse-Ausgangsposition, aber aufgestiegen sind wir noch nicht“, hält Trainerin Liese Brancao den Ball flach. Mit einem Fuß stehen die St. Pöltnerinnen aber schon in der Gruppenphase der Women's Championsleague, wo man schon im Vorjahr mitmischen konnte. Dort sind Europas beste 16 Vereinsmannschaften vertreten, allein als Startgeld winken schon 400.000 Euro von der UEFA. Und so wagt man in St. Pölten schon einen zaghaften Blick Richtung Auslosung am Freitag: „Wir sind fix in Topf drei gesetzt“, weiß Frauen-Präsident Wilfried Schmaus. Schließlich steht der SKN unter noch im Bewerb befindlichen Teams auf Position zehn laut UEFA-Ranking. Damit ist klar: Zwei Kaliber vom Schlage Lyon, Wolfsburg, Chelsea, Paris St. Germain oder Bayern warten in der Gruppe – wenn am Mittwoch alles glattgeht.

Fällt der „Tausender“?

Schmaus: „Wir hoffen, dass wir diesmal eine vierstellige Zuschauerzahl schaffen.“ In Runde eins gegen PAOK Saloniki hatte man die Tausendermarke knapp verpasst.

Die Wölfinnen, erst in der vergangene Woche bei der „Bruno“-Gala als Frauenmannschaft des Jahres ausgezeichnet, haben alle Trümpfe in der Hand. Unterstützung von den Rängen brauchen sie natürlich trotzdem. „90 Minuten sind noch zu spielen, wir möchten die Partie möglichst schon in der ersten Hälfte entscheiden“, sagt Brancao. „Eine Weltklasse-Ausgangsposition, dank eine Super-Mentalität“, lobt Brancao.

Auf's Hinspiel kann man aufbauen. „Es ist unglaublich, was das Team geleistet hat“, betont Kapitänin Jenny Klein. Verlass ist vorallem auf die Offensive: Melanie Brunnthaler traf beim 4:2 in der Liga gegen Aufsteiger Lustanau/Dornbirn zweimal, in der Königsklasse war's Jungstürmerin Valentina Mädl, die einen Doppelpack schnürte. In der Bundesliga sammelte Zweiertorfrau Natalia Piatek Spielpraxis, am Mittwoch dürfte dann aber wieder Carina Schlüter zwischen den Posten stehen. Die Deutsche soll den Aufstieg in die Gruppenphase festhalten.

Infos rund ums Spiel

Reguläre Tickets sind zum Preis von 15 Euro zu erwerben. Freier Eintritt gilt für Personen bis 14 Jahre sowie ab 65 Jahren. Für diese Besuchergruppen gilt jedoch die Ausweispflicht. Zudem haben auch SKN-Frauen-Mitglieder abermals freien Eintritt, da sämtliche Heimspiele der spusu SKN Frauen in der Mitgliedschaft inbegriffen sind.

VIP-Tickets: Diese können aussschließlich via Mail an office@skn-frauen.at erworben werden. Der Preis eines VIP-Tickets für das Heimspiel gegen Valur beträgt 140 Euro, einen Vierertisch gibt´s zum Sonderpreis von 500 Euro.

SKN-Frauen-Mitglieder: Diese genießen freien Eintritt, da Spiele in der UEFA Women´s Champions League in der Mitgliedschaft inkludiert sind. Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, sich vergünstigte VIP-Tickets zu sichern. Diese erhalten Mitglieder zum Sonderpreis von 120 Euro und sind via office@skn-frauen.at zu bestellen. Mitgliedschaften für die Saison 2023/24 können in unserem Fanshop erworben werden.

SKN-Frauen-Fanshop auf der Osttribüne am Spieltag: Zudem gibt es für alle Fans der Wölfinnen die Möglichkeit, sich am Matchtag auf der Osttribüne Fanartikel der spusu SKN Frauen zu sichern. Neben Autogrammkartenset und Teamposter kann unter anderem auch das brandneue Wölfinnen-Shirt im Regenbogen-Design käuflich erworben werden.