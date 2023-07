SKN-Frauen: Heimvorteil ist die halbe Miete

Der Gusto auf die Gruppenphase der Königsklasse ist geweckt. In der abgelaufenen Saison schafften's die SKN-Wölfinnen in die Runde der besten 16 Teams Europas geschafft. Und auch heuer ist das der ganz große Traum. Dem sind die St. Pöltnerinnen jetzt einen Tick näher gerückt – seit Freitag stehen mit dem griechischen Meister PAOK Saloniki und Racing Luxemburg die ersten (machbaren) Hürden fest. Auch dank des Heimvorteils: Das Erstrundenturnier wird Anfang September in St. Pölten über die Bühne gehen.

„Auf Augenhöhe - und schlagbar!“

SKN Frauen-Präsident Wilfried Schmaus war nach der Auslosung für die Mini-Turniere – sie sind die erste Runde auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA Women“s Champions League – durchaus zufrieden. „Es hätte viel schwerer kommen können – diese Teams sind auf alle Fälle auf Augenhöhe und zu schlagen“, sagt Schmaus mit Blick auf die Gegner, die PAOK Saloniki und Racing Luxemburg heißen: „Und auch, dass wir in eine Dreiergruppe gelost wurden, ist durchaus positiv. Denn damit stehen wir als bestgesetzte Team ja automatisch im ,Finale unseres Miniturniers.“ Und weil aller guten Dinge drei sind, gibt's noch einen weiteren Grund zur Freude – das Mini-Turnier wird vom 6. Bis 9. September in St. Pölten stattfinden. „Der Heimvorteil kann und sollte sicher noch ein ganz wichtiger Puzzlestein sein, um unser großes Ziel zu erreichen – und das heißt jetzt einmal CL-Play Offs“, legt sich der SKN-Präsident fest.

Die Kontrahenten im Check

Die Chancen, gegen den Sieger des Semifinales zwischen dem griechischen und dem luxemburgischen Meister zu bestehen, stehen für die SKN-Girls (Platz 14 in der UEFA Rangliste) gut.

PAOK Saloniki: Der Serienmeister (18 Titel) aus Griechenland steht seit 2015 immer ganz oben in der Tabelle. In der Champions League klappte es für die Nummer 72 der UEFA-Rangliste bislang nicht nach Wunsch – der Sprung unter die Top 32 war das höchste der Gefühle.

RFC Union Luxemburg: Das Frauenteam von Racing (UEFA-Ranking: Platz 80) holte heuer erneut das Double, 2021 gewann man erstmals ein CL-Spiel.