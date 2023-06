SKN-Ladies: Benfica wäre die schwerste Hürde

Alle Blicke richten sich auf Nyon. In der UEFA-Zentrale geht die Auslosung der Königsklasse über die Bühne. Bei den SKN-Frauen denkt man gerne an die beiden Spiele gegen Kuopion PS, kurz KuPS genannt, zurück. Vor knapp einem Jahr war es, da schoss Mateja Zver die Wölfinnen mit drei Treffern in die Gruppenphase der Champions League. Traumtor, die Vereinsgeschichte geschrieben haben.

Jetzt könnte Finnlands Meister wieder zur Hürde auf dem Weg in die Königsklasse werden. Allerdings schon eine Runde früher. Denn jetzt muss einmal das Mini-Turnier überstanden werden, um überhaupt den Sprung ins darauf folgende Play Off zu schaffen. Und da findet sich KuPS unter den 22 ungesetzten Teams, die dem SKN zugelost werden könnten.

„Das wäre sicher der unangenehmste Gegner aus diesem Topf“, gibt auch Präsident Willi Schmaus, der am Freitag bei der Auslosung in Nyon natürlich live dabei sein wird, zu. Wobei auch ein noch viel schwererer Brocken warten könnte. Zwar sind die St. Pöltnerinnen das top-gesetzte Team in Topf 1, aber mit dabei sind dort auch unter anderem Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam oder Anderlecht. „Wir werden mit einer gesetzten und zwei ungesetzten Mannschaften in eine Gruppe gelost“, verrät Schmaus, „und nur der Sieger steigt in die nächste Runde auf. Das kann eine echte Challenge werden.“

Heimvorteil beim Mini-Turnier?

Deshalb hofft man im Lager der SKN-Girls auch, dieses Mini-Turnier – der Termin ist 6. bis 9. September – in der Landeshauptstadt austragen zu können. „Wir werden uns auf alle Fälle bewerben – ich hoffe wir bekommen den Zuschlag. Wie wertvoll der Heimvorteil sein kann, hat man ja im letzten Jahr gesehen“, so der Präsident, der nicht unbedingt eine Wunschgruppe hat: „Aber Dinamo Minsk als gesetzte Mannschaft und Ljuboten aus Nordmazedonien oder das nordirische Cliftonville würde ich schon nehmen.“ Ljuboten hatten Klein & Co. ja schon im vergangenen Jahr souverän geschlagen.

Mit dem SK Sturm Graz ist ein weiteres österreichisches Team im Lostopf für die Königsklasse. Als Vizemeister haben die Steirerinnen aber einen noch schwierigeren Weg vor sich als der SKN.