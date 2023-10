St. Pöltnerinnen kicken wieder in der Königsklasse

SKN St. Pölten - Valur Reykjavik 0:1. Der Traum ging in Erfüllung, daran änderte auch die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison nichts - neuerlich stehen die St. Pöltner Wölfinnen in der Gruppenphase der Women's Champions League. Nach der 4:0-Gala in Reykjavik ließ es der österreichische Serienmeister zuhause ruhiger angehen. „Stabil stehen und möglichst in der ersten Hälfte schon in Führung gehen“, hatte St. Pöltens Erfolgstrainerin Liese Brancao vorab als Losung ausgegeben. Teil eins ging in Erfüllung - der SKN ließ wenig anbrennen. Den Isländerinnen fiel wenig mehr ein als Longline-Bälle in die Tiefe - und so waren die Wölfinnen trotz Nervosität die gefährlichere Mannschaft.

Mateja Zver leitete weiter auf Sarah Mattner, die auf links Platz hatte, aber zu harmlos abschlosss (10.). Vier Minuten später hätte die Valur-Ladies nach einem Missverständnis zwischen Arna Asgrimsdottir und der Keeperin fast ein Eigentor produziert. Die junge Valentina Mädl probierte es aus der Distanz - haarscharf vorbei (16.). Fanney Birkisdottir im Tor der Isländerinnen bekam nun einiges zu tun, putzte im Herauslaufen gegen Mattner aus, arretierte einen 30-Meter-Freistoß von Zver und parierte in höchster Not bei einem Mädl-Versuch.

Isländerinnen trafen (zu) spät

Die Isländerinnen steckten nicht auf, agierten nach vorne hin schnörkellos, aber zu überhastet, um den SKN dauerhaft unter Druck zu setzen. Und das trotz des frühen Aus für Jenny Klein. Die Tullnerin ist jetzt schon die dritte St. Pöltner Verteidigerin, die die Verletztenliste ziert. Diana Lemesova per Kopf und Mateja Zver hatten recht gute Möglichkeiten, das Tor gelang aber Valur. Lise Dissing traf aus spitzem Winkel zum 0:1 (74.), kurz zuvor hatte sich Carina Schlüter bei einer starken Parade ausgezeichnet.

Der SKN probierte noch einiges, um noch den Ausgleich zu schaffen. Vergeblich! Nach 92 Minuten war der Nervenkrimi vorbei, die St. Pöltnerinnen lagen sich in den Armen - auch wenn der Jubel etwas verhalten ausfiel.

Wen die Wölfinnen in der Gruppenphase „jagen“ werden? Das entscheidet sich am Freitagmittag bei der Auslosung in Nyon (Schweiz).

Statistik

SKN St. Pölten - Valur Reykjavik : .

St. Pölten: Schlüter; Tabotta, Lemesova, Klein (29. Meyer), Touon; Johanning, Zver, Mikolajova; Mädl, Mattner, Schumacher (46. Brunnthaler).

NV-Arena, 948.- SR Campos