St. Pöltnerinnen vor heißem Tanz im kühlen Norden

Nach knapp zwei Tagen zum Akklimatieren im Norden wird's jetzt ernst für das Aushängeschild des heimischen Frauenfußballs - es geht um's Ticket für die Königsklasse. Am Sonntagabend hoben die St. Pöltnerinnen ab in Richtung Island, wo die SKN-Delegation kurz vor Mitternacht sicher am Keflavík International Airport landete. Das Wetter bot bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Verhältnisse vor Ort in Reykjavík, Wind und Regen – dazu Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt - sind ständige Begleiter. Daher geht das Hinspiel der UEFA Women´s Champions League gegen den isländischen Meister Valur auch auf Kunstrasen über die Bühne. Bedingungen, die man seitens der St. Pöltnerinnen nur in zwei Einheiten vor dem großen Spiel testen konnte.

Mit unseren Fans im Rücken möchten wir abermals in die Top 16 Teams Europas vordringen Liese Brancao hofft auf eine gute Ausgangsposition fürs Retourspiel am kommenden Mittwoch

SKN-Trainerin Liese Brancao sieht Valur weiterhin in der Favoritenrolle, zumal die Isländerinnen in der ersten Runde der UEFA Women´s Champions League vor knapp einem Monat den letztjährigen Teilnehmer der Gruppenphase, Albaniens Meister KF Vllaznia Shkodër, aus dem Bewerb kickte. “Wir werden alles tun, um im ersten Spiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der NV Arena zu schaffen. Mit unseren Fans im Rücken möchten wir dann abermals in die Top 16 Teams Europas vordringen“, gibt die Brasilianerin das Ziel aus.

Tipps von der ehemaligen Wölfin

Auf die SKN-Mädels wartet ein Team, das enorm kampfstark ist und sehr robust auftritt. Und vor allem defensiv sehr gut steht. Das hat im letzten Jahr auch Slavia Prag erkennen müssen – die Tschechinnen schafften den Sprung in die UEFA Women’s Champions League mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg, zu Hause gab’s gerade einmal ein torloses Remis. Und auch Ex-Wölfin Nicole Billa weiß ein Lied davon zu singen. „Vor zwei Jahren haben wir Valur in der ersten Runde mit 1:0 geschlagen“, so die ÖFB-Teamspielerin, die damals das Goldtor erzielte, „es war wirklich ein hartes Stück Arbeit gegen einen Gegner, der von der ersten bis zur letzten Minute alles in die Waagschale wirft, nie nachlässt. Aber ich denke, spielerisch haben die Wölfinnen doch Vorteile – die müssen sie nützen.“

Elf isländische Internationale warten

Auch in Sachen Routine haben die Isländerinnen sicher einen Vorteil gegenüber den SKN Frauen. Zwar ist Top-Goalgetterin Bryndís Arna Níelsdóttir – sie erzielte in den 26 Saisonspielen 15 Tore – erst 20 Jahre jung, aber insgesamt stehen nicht weniger als elf isländische Teamspielerinnen mit 303 Einsätzen im Kader des 14-fachen Meisters. Zudem noch fünf Legionärinnen, von denen Laura Frank schon zwei Mal für Dänemark aufgelaufen ist.

Den Sprung ins Champions League-Play Off hat Valur übrigens mit zwei knappen 2:1-Erfolgen geschafft. Zuerst bezwang man im Mini-Turnier ABB FOMGET Genclik aus der Türkei, im Endspiel zwang man dann den albanischen Meister KF Vllaznia Shkodër – im letzten Jahr in der Gruppenphase – nach hartem Kampf vor fast 2.000 Fans in Shkodra in die Knie. „Alleine dieses Ergebnis ist Warnung genug“, hebt Brancão den Zeigefinger, um dann aber noch schnell hinzuzufügen: „Wir werden aber alles tun, um uns im ersten Spiel eine Top-Ausgangsposition für das Rückspiel am 18. Oktober in der NV Arena zu erarbeiten.“

Mitfiebern im „Roten Hahn“

Für alle Fans in und rund um St. Pölten gibt´s die Chance, das Hinspiel gemeinsam zu verfolgen: SKN-Frauen-Partner Hotel Restaurant Roter Hahn bietet ein Public Viewing zum Hinspiel an. Los geht's in der Teufelhofer Straße 26 in St. Pölten um kurz vor 20 Uhr! ORF Sport+ überträgt ab 19.55 Uhr live aus Reykjavík.