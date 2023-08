Ticketverkauf für Königsklasse angelaufen

Mit zwei Remis gegen Young Boys Bern (1:1 und 2:2; Tore: Isabelle Meyer bzw Valentina Mädl und Alexandra Biroova) holten sich die St. Pöltnerinnen den letzten Schliff vor dem Meisterschaftsauftakt in der kommenden Woche. Maria Mikolajova und Jenny Klein fehlten, sind seit dem Test in Göttlesbrunn angeschlagen.

Im Hinterkopf haben Trainerin Liese Brancao & Co aber schon das Quali-Turnier für die Women's Champions League. Racing Luxembourg, PAOK und die Gastgeberinnen des SKN kämpfen um ein Ticket für die zweite Runde im Oktober.

Am 9. September (18 Uhr) treffen die topgesetzten Wölfinnen im Endspiel des Miniturniers in der NV Arena auf die Siegerinnen des Halbfinals, in dem PAOK und Racing Luxembourg um einen Platz im Endspiel fighten. Tickets zum Preis von zehn Euro sind ab sofort online via Webpage der SKN-Frauen zu erwerben. Vorverkauf gibt's auch in der Ratzersdorfer Gaststätte Figl, in der Trafik im Traisenpark sowie im Tourismusbüro am Rathausplatz. Übrigens: Geöffnet ist nur die Osttribüne.