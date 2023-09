Wölfinnen treffen auf Saloniki

Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht. Mit einem souveränen 6:1-Erfolg zogen die Griechinnen von PAOK am Mittwochabend ins Erstrunden-Endspiel der UEFA Women´s Champions League ein. Mit vier Treffern legte die Schwedin Helmvall gegen Racing FC den Grundstein zum Aufstieg.

Samstag um 18 Uhr kommt es damit zwischen den SKN Frauen und PAOK zum Endspiel um den Aufstieg in die zweite Runde. Nur der Sieger steigt in Runde zwei auf.

Helmvall-Viererpack binnen 34 Minuten

Die Entscheidung in der NV Arena fiel im Eilzugstempo. Schon nach sieben Minuten drehte PAOK-Legionärin Emelie Helmvall von PAOK gegen Luxemburg erstmals zum Torjubel ab und legte bis zum Pausentee noch drei weitere Treffer nach. Einmal umkurvte die Schwedin sogar Torfrau Burtin und schob unbedrängt ein. Mit 4:0 für PAOK ging es nach 45 Minuten für beide Teams in die Kabinen.

Luxemburger Lattenpech

Nach Seitenwechsel intensivierten die Luxemburgerinnen ihre Offensivbemühungen und verkürzten nach 69 Minuten durch Marta Estevez auf 1:4, im Gegenzug stellte Vardali stellte mit einem Heber über 20 Meter den alten Vorsprung wieder her. Racing gab nicht auf, mehr als zwei Lattentreffer waren für Racing jedoch nicht drin. Papadopoulou setzte den Schlusspunkt unter der Partie und fixierte mit dem 6:1 den Finaleinzug der Griechinnen.