FSG Laxenburg II - Moosbrunn 3:0 (2:0)
07.10.2023 14:00
Statistik:
FSG Laxenburg II - Moosbrunn 3:0 (2:0).
Torfolge: 1:0 (16.) Julia Ackermann, 2:0 (33.) Glasl, 3:0 (79.) Glasl.
Gelbe Karten: Janzarzik (75. Foul); .
FSG Laxenburg II: Munitlak; Janzarzik, Glasl, Julia Ackermann (40. Jessica Ackermann), Mucherl (20. Kminek), Ettl, Prinesdomu, Artner, Hartl, Roadl, Fleischmann.
Moosbrunn: Sommer (HZ. Lochmann); Vondra, Mack (HZ. Kristina Mandl), Giefing, Hautzinger, Klein, Hladovsky, Hollweger, Brandner (HZ. Zwiebler), Samantha Mandl (HZ. Horvath), Halbwidl (81. Fischer).
35 Zuschauer, Schiedsrichter: Umut Yildiz.