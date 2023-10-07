FSG Laxenburg II - Moosbrunn 3:0 (2:0)

Erstellt am 07. Oktober 2023 | 16:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild Frauen Gebietsliga Industrieviertel
Foto: shutterstock.com/Sergey Nivens
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

07.10.2023  14:00

Statistik:

FSG Laxenburg II - Moosbrunn 3:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (16.) Julia Ackermann, 2:0 (33.) Glasl, 3:0 (79.) Glasl.

Gelbe Karten: Janzarzik (75. Foul); .

FSG Laxenburg II: Munitlak; Janzarzik, Glasl, Julia Ackermann (40. Jessica Ackermann), Mucherl (20. Kminek), Ettl, Prinesdomu, Artner, Hartl, Roadl, Fleischmann.

Moosbrunn: Sommer (HZ. Lochmann); Vondra, Mack (HZ. Kristina Mandl), Giefing, Hautzinger, Klein, Hladovsky, Hollweger, Brandner (HZ. Zwiebler), Samantha Mandl (HZ. Horvath), Halbwidl (81. Fischer).

35 Zuschauer, Schiedsrichter: Umut Yildiz.