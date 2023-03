RUNDE 12: Sankt Margarethen - Moosbrunn: 1:5 (1:1)

Sankt Margarethen traf am 26. März in der 12. Runde der AK Niederösterreich Frauen GL Industrieviertel zuhause auf Moosbrunn. Für Sankt Margarethen gab es in diesem Spiel aber nichts zu holen, es setzte eine klare 1:5 (1:1) Niederlage.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Sankt Margarethen - Moosbrunn 1:5 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Sankt Margarethen im Burgenland, 50 Zuseher, SR Niculin Fir

Tore:

1:0 Linda Lukač (11.)

1:1 Nicole Kusolitsch (12.)

1:2 Nicole Hautzinger (59.)

1:3 Nicole Kusolitsch (77.)

1:4 Nicole Kusolitsch (81.)

1:5 Alexandra Halbwidl (85.)

Sankt Margarethen: L. Altmann - E. Steininger, L. Kroyer, S. Glaser (83. E. Sarhatlic), L. Gruber (HZ. M. Pejchar), L. Bilek (71. M. Schindler) - J. Heiner, M. Jäger (83. N. Reinprecht) - J. Schmiedl - L. Pichler - L. Lukač; L. Wagner

Trainer: Josef Degeorgi

Moosbrunn: B. Sommer (67. S. Lochmann) - A. Halbwidl - H. Hollweger - K. Halbwidl - N. Kusolitsch, M. Vondra - N. Hautzinger (88. S. Mandl) - C. Giefing (67. S. Hladovsky) - L. Mach - P. Klein (HZ. K. Mandl) - N. Brandner; C. Mack

Trainer: Torben Mandl

Karten:

Gelb: Laura Maria Kroyer (75., Foul) bzw. Mandy Vondra (24., Kritik)