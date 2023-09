FSG weiter voll im Soll

Wampersdorf war nicht nur als Punktelieferant zu Gast in Krumbach, boten die Gegnerinnen der ersten Mannschaft der FSG Bucklige Welt, einen harten Kampf um die Punkte. Durch einen Elfmeter von Goalgetterin Jasmin Hofer gingen die Heimischen in Führung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff legte Alexandra Piacsek mit dem 2:0 nach. Wampersdorf gab sich aber nicht auf, wollte zumindest einen Punkt gegen die Favoritinnen mitnehmen. In der 62. Minute jubelte Wampersdorf über einen Freistoß zum 1:2. Mehr ging sich aber nicht aus. Mit vier Siegen aus ebenso vielen Spielen, steht die FSG Krumbach an der Tabellenspitze. Am Wochenende muss man in Laxenburg antreten, die zweite Mannschaft des Traiskirchner Landesliga-Teams. Das Spiel startet am Samstag um 16.30 Uhr.

Das zweite Team der Frauenspielgemeinschaft sicherte sich eine verdienten 3:0-Sieg gegen St. Margarethen. Nach einer torlosen ersten Hälfte, wo es aber bereits Vorteile für die FSG Zöbern gab, traf das Team von Trainer Wolfgang Heissenberger nach der Halbzeit drei Mal. Therese Heißenberger traf dabei doppelt, Nadine Gerhart verwertete einen Freistoß gegen die Burgenländerinnen. Zöbern muss am Freitagabend zu den Tabellennachbarinnen aus Tribuswinkel.

Die Frauen aus Willendorf holten sich ebenfalls den zweiten Saisonsieg. Aleksandra Zachauer brachte ihr Team nach nur zehn Minuten in Führung. Kurz vor dem Ende, in der 89. Minute, machte Lina Maurer mit dem 2:0 alles klar. Für die Willendorferinnen geht es mit einem Heimspiel gegen Wampersdorf weiter. Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr.