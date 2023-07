Für Vöslau-Girls geht's in Tribus weiter

Nach dem Abstieg aus der Landesliga standen alle Zeichen auf Aus für die Vöslauer Fußballfrauen. Wegen Spielerinnenmangels nannte der ASK Bad Vöslau kein Team für die kommende Saison - zum Unverständnis der sportlichen Leitung bei den Frauen. Doch auf den letzten Drücker kam's zur Kehrtwende. Die Truppe übersiedelt nach Tribuswinkel und wird jetzt doch die Gebietsligasaison in Angriff nehmen.

Glückliches Ende nach langem Tauziehen

Nach der Ära als BAC-Damen und jener unter Vöslauer Flagge folgt nun ein neues Kapitel. Das Happy End lässt die Kickerinnen aufatmen: „Einen riesen Dank für die Möglichkeit in der Formation weiterspielen zu können, was uns ein großes Anliegen war und uns sehr viel bedeutet!“ Aus den ASK Bad Vöslau Damen werden die Tribuswinkler Damen. Trainer Igor Knezevic zog sich nach der Saison (als Coach wie auch in seiner Funktion als Schiedsrichterbeobachter) zurück. Als neue Trainerin übernimmt die ehemalige Altenmarkter Bundesligaspieler Kati Sida. Denise Melcher (Wr. Neudorf) und Silvia Emrula (Felixdorf) kommen retour.

Das erste Ligaspiel unter der neuen Konstellation steigt am 20. August daheim gegen den SC Moosbrunn.