In der Dusche zum Meister

Jetzt ist es auch rechnerisch endgültig fixiert: Die Brunnerinnen krönen sich zum Meister! Brunn erledigte mit einem 7:0-Sieg gegen Zöbern die eigenen Hausaufgaben. Doch der Titel war damit noch nicht fixiert, weil Krumbach in der Theorie noch vorbeiziehen hätte können. Die Anstoßzeit zwischen Laxenburg und Krumbach war erst eine halbe Stunde später. Mit dem 3:2-Sieg schoss ausgerechnet der Lokalrivale Brunn zum Titel – so erfuhr Brunn erst eine halbe Stunde später vom Titelglück. „Die Mädels haben es in der Dusche erfahren, dass wir Meister sind“, schmunzelte Trainer Thomas Rauch.

Nun heißt es Landesliga statt Gebietsliga. „Viele Spielerinnen sind noch nie Meister geworden. Auch haben einige noch nie in der Landesliga gespielt“, freut sich Rauch auf die neue Herausforderung. Ausgelassen gefeiert wird dann beim letzten Saisonspiel auswärts in Moosbrunn. Da wissen die Brunnerinnen schon vor dem Spiel, das der Titel sicher ist.