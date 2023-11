Krumbach geht als Erster in den großen Schlager

Weil die Wiener Neustädter Admira in der Vorwoche gegen Tribuswinkel verlor, übernahm die FSG Krumbach Rang eins. Den Platz an der Sonne galt es im Schlagerspiel der Runde zu verteidigen, denn die Selhofer-Elf musste ausgerechnet nach Tribuswinkel, das sich mit einem Sieg noch einmal ins Titelrennen hätte einmischen können.

Doch es kam anders: Jasmin Hofer brachte die Gäste mit ihrem bereits 22. Saisontor mit 1:0 in Führung (28.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anita Osterbauer auf 2:0 (66.). In der Schlussphase mussten die Krumbacherinnen noch einmal kurz zittern. Katharina Pechhacker verkürzte in der 83. Minute auf 2:1. Der Ausgleich gelang Tribuswinkel danach aber nicht mehr.

Damit geht Krumbach mit zwei Punkten Vorsprung auf die Admira ins direkte Duell um den Herbstmeistertitel — Sonntag, 15 Uhr in Zöbern. Die Wiener Neustädterinnen fertigten zuletzt das abgeschlagene Schlusslicht Lanzenkirchen mit 10:0 ab und kehrten damit nach einem Punkt aus zwei Spielen in die Erfolgsspur zurück.