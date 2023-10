Krumbach kommt bis auf einen Punkt an die Admira heran

Nach acht Siegen in Serie geht eine stolze Serie zu Ende. Die Admira-Damen mussten sich gegen St. Margarethen mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Für die Josefstädterinnen ist es der erste Punkteverlust der Saison. Der Vorsprung auf Verfolger Krumbach schmilzt auf einen Punkt zusammen. Die FSG gab sich nämlich keine Blöße, gewann in Göttlesbrunn mit 8:0. Jacqueline Pichlbauer eröffnete mit einem Doppelpack den Torreigen. Jasmin Hofer legte vor der Pause das 3:0 nach. In Durchgang zwei scorte Hofer ihre Saisontore 19 und 20. Die weiteren Treffer steuerten Konstanze Laschtowiczka (5:0), Pia Schneidhofer (7:0) und Anna Maria Mauer (8:0). Am Samstag (19 Uhr) geht es für Krumbach daheim gegen St. Margarethen weiter. Das Top-Spiel der Runde bestreitet aber zweifelsfrei die Admira, die am Freitag (19 Uhr) beim Tabellendritten Tribuswinkel gastiert.