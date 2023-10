Göstling-Girls mit Last-Minute-Ausgleich

FSG Göstling - Herzogenburg 1:1. Die Gäste aus der Stiftstadt verzeichneten einen Auftakt nach Maß. Kapitänin Gertrud Sensoy stießnach einer Kopfballverlängerung von Kerstin Anderl in den freien Raum in den freien Raum vor und schob die Kugel an Larissa-Maria Harrer vorbei ins Tor. Diese Führung verlieh Herzogenburg zusätzlich Schwung, was sich primär in der Überlegenheit in den Zweikämpfen während der ersten Halbzeit zeigte. Bis zur Pause ließen die Gäste keine Chance zu gingen mit einer Führung in die Kabine.

Als die zweite Hälfte begann, zeigten die Göstlingerinnen viel mehr Druck nach vorn, und die Herzogenburger Abwehr hatte alle Hände voll zu tun. Torfrau Julia Mrskos reagierte zweimal blendend. „Einige Spielerinnen unserer Elf sind schon angeschlagen ins Match gegangen, das man dann in Halbzeit bei den Zweikämpfen gemerkt“, erklärt Sportchef Thomas Navratil.

Herzogenburg wehrte sich, Göstling drückte auf den Ausgleich - und belohnte sich in Minute 91. Christina Kerschbaumer zog ab, traf den Ball wohl nicht optimal. Doch der Schuss senkte sich über Gästetorfrau Mrskos in die Maschen. Navratil: „Ein spätes 1:1 ist immer ärgerlich. Aber aufgrund der zweiten Hälfte geht das Resultat in Ordnung.“

Göstlings Klara Leichtfried schied mit einer Knöchelverletzung aus. Ihre Teamkolleginnen wie auch der SC Herzogenburg wünschen ihr baldige Genesung.

Statistik:

FSG Göstling / Ybbs - Herzogenburg 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (8.) Sensoy, 1:1 (90+1.) Kerschbaumer.

Gelbe Karten: Hudler (60. Unsportlichkeit); Anderl (93. Unsportlichkeit), Rauchecker (54. Foul).

FSG Göstling / Ybbs: Harrer; Tiefenböck (91. Marlies Ganser), Leichtfried (48. Schnetzinger), Demaj, Prieler, Heim (HZ. Ruspekhofer), Kronsteiner, Schneckenleitner (HZ. Kerschbaumer), Baier, Glatter (80. Laura Ganser), Hudler.

Herzogenburg: Mrskos; Stefanie Stocker, Rohrmüller, Halbmayer, Rauchecker, Sensoy, Anderl, Pfeffer, Gira (70. Navratil), Lisa Stocker, Schrittwieser.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Renato Schwarzbuhler.