RUNDE 11: Herzogenburg - Zwettl: 4:5 (2:3)

Herzogenburg traf am 26. März in der 11. Runde der AK Niederösterreich Frauen GL Mostviertel zuhause auf Zwettl. In einer knappen Partie hatte Zwettl das bessere Ende für sich, Herzogenburg musste sich letztendlich 4:5 (2:3) geschlagen geben.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Herzogenburg - Zwettl 4:5 (2:3)

Sonntag, 26. März 2023, Herzogenburg, 60 Zuseher, SR Rupert Gerstl

Tore:

0:1 Lydia Kühböck (11.)

1:1 Viktoria Suchanek (12.)

1:2 Lydia Kühböck (22.)

2:2 Viktoria Suchanek (29.)

2:3 Lydia Kühböck (44.)

3:3 Gertrud Sensoy (52.)

3:4 Lisa Kletzl (55.)

4:4 Viktoria Suchanek (69.)

4:5 Fiona Bayer (71.)

Herzogenburg: J. Mrskos - S. Halbmayer (52. S. Navratil) - B. Rohrmüller - L. Pfeffer, M. Buchberger, K. Anderl - V. Suchanek - N. Rauchecker, M. Schrittwieser, L. Stocker - G. Sensoy; X. Hintze, L. Lorenz, M. Molzbichler

Trainer: Christian Mrskos

Zwettl: D. Scheidl - S. Palmetshofer - S. Mayerhofer, L. Zellhofer - F. Bayer, L. Kletzl, K. Premm (64. L. Gruber) - H. Huber, P. Dorfbauer - J. Tüchler - L. Kühböck; L. Pechhacker, M. Beck, M. Lugauer, E. Mayrhofer

Trainer: Nicole Groschan