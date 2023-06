Herzogenburger Flaute in der Fremde

Wirklich zufrieden können die Herzogenburgerinnen mit Rang vier nicht sein. Bei den Heimspielen zeigte das Team solide Leistungen, obwohl aufgrund von Krankheiten und persönlichen Ausfällen einzelner Spielerinnen nie in Bestbesetzung angetreten werden konnte. „Der Kampfgeist war erkennbar“, bedauert Sportchef Thomas Navratil, dass es mit dem erhofften Stockerlplatz letztlich nicht klappte. Das größte Manko: Die Auswärtsschwäche. Nur drei Siege gelangen den Stiftstädterinnen in der Fremde. „Daran müssen wir arbeiten“, ist sich Navratil bewusst. Die Kaderplanungen sind angelaufen. Zwei Kickerinnen stehen vor dem Abgang in eine höhere Liga, eine Kickerin scheidet aus privaten Gründen aus. Das Ziel der Transferpolitik: „Weiter konkurrenzfähig in der Gebietsliga bleiben!“ Dabei soll auch ein Teambuildingevent in der Vorbereitung helfen. Ende Juli wartet

in Schladming eine Rafting-Tour und eine Gondelfahrt zum Dachstein auf die Mrskos-Truppe.