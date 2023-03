Suchaneks Super-Einstand reichte nicht

Die Herzogenburgerinnen begannen wie aus der Pistole geschossen – Stocker prüft zuerst die Zwettler Torfrau Scheidl. Eine Minute später entstand eine hundertprozentige Torchance: Stocker spielte den Ball ideal auf Winterzugang Suchanek, doch diese traf den Ball nicht richtig. Nach einem Eckball von Schrittwieser erzielt Viktoria Suchanek in der 17. Spielminute das verdiente 1:0. Zwei Minuten später rannte die Spielerin allein auf das Gehäuse der Gäste zu und scheiterte an der guten Torfrau. „Die Weisheit kommt wieder zum Tragen – die Tore, die du nicht schießt, bekommst du“, stellt Herzogenburgs sportlicher Leiter Thomas Navratil fest.

Kühböck on Fire

Nach einer tollen Einzelleistung von Lydia Kühböck, die Heimtorfrau Mrskos überlistete und ihr keine Abwehrchance ließ. Wenige Minuten später erzielte Zwettl die überraschende Führung nach haarsträubenden Abwehrfehlern. Doch es kam noch schlimmer aus Sicht der Gastgeberinnen: Kühböck erhöhte in Minute 39. auf 1:3. Spätestens jetzt war klar: Statt einer klaren 3:0-Führung nach 18 Spielminuten wurde das Spiel komplett gedreht und das Mrskos-Team stand plötzlich auf verlorenem Posten. Der Hoffnungsschimmer folgte kurz vor der Halbzeitpause, als Suchanek zum zweiten Mal den Ball im NÖKISS-Stadion in Herzogenburg versenkte.

Kapitänin Stocker wurde nun nach hinten beordert, um Stabilität in die Mannschaft zu bringen. Das gelang auch, aber die Angriffe der Stiftstädter wurden nicht mehr so vorgetragen, um Chancen zu eröffnen. Die Bemühungen waren nicht erfolgreich, statt dessen kam Zwettl zum 2:4. Nach einem Weitschuss von Suchanek brachte sie wieder neues Feuer in die Partie. Selbst ein weiterer Treffer der überragenden Kühböck zum 3:5 konnte Herzogenburgs Moral nichts anhaben, weil Sensoy per Kopf abermals den Anschlusstreffer erzielte. In den Schlussminuten versuchten die Heimischen noch alles, aber es reichte nicht zu einem Punktgewinn.

„Schade! Das Team hat aufopferungsvoll gekämpft“, sah Navratil aber auch Mankos bei der Effizienz und im Abwehrverhalten: „Dadurch haben wir die Waldviertlerinnen wieder zurück ins Spiel gebracht.“