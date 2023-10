Göstling mit bitterer Niederlage

Gebietsliga Mostviertel

Ohne Zählbares musste Göstling die Heimreise aus Texing antreten. Dabei begann die Partie gegen die FSG Voralpen II optimal. Anja Leichtfried brachte die Gäste in Führung.

Doch die Heimischen drehten die Partie und stellten auf ein 3:1, ehe Selina Demaj kurz vor dem Ende noch der Anschlusstreffer gelang. Zuvor musste Torhüterin Larissa-Maria Harrer nach einem Foulspiel an ihr verletzt vom Feld. „Sie hat sich am Finger verletzt. Das Foul der Gegenspielerin war absolut unnötig“, ärgerte sich Göstlings Sportlicher Leiter Thomas Füsselberger. In der Nachspielzeit erhielten die Heimischen noch einen Elfmeter, den Nathalie Reheis verwandelte. „Wir bringen einfach keine konstante Leistung auf das Feld. Leider ist auch unser Lazarett wieder größer geworden. Das Jahr dauert jetzt schon lange und auch mental sind wir schon etwas müde“, sagte Füsselberger. Tabellenführer FSG Ybbs/Wieselburg baute mit einem 4:2-Erfolg gegen den direkten Verfolger Neuhofen die Tabellenführung aus.

Swisspor Frauengruppe West

Wieder die Tabellenspitze zurückerobert hat die FSG Wieselburg/Ybbs II mit einem 6:1-Heimerfolg über Schönfeld. Dabei stach Betina Zoufal mit einem Dreierpack hervor. Die Angreiferin vergab dabei sogar noch einen Elfmeter und hätte ihr Torkonto weiter erhöhen können. Zwischenzeitlich glich Schönfeld zum 1:1 aus, aber am Ende gestaltete sich die Partie doch klarer durch späte Treffer.