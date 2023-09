Auch im zweiten Spiel Favoritenrolle bestätigt

FSG Ybbs/Wieselburg

Zweites Spiel, zweiter Sieg und weiterhin Tabellenführer. Die Damen der FSG Ybbs/Wieselburg wurden auch im nächsten Spiel ihrer Favoritenrolle gerecht, wobei sich Neuhofen vor allem als kampfkräftiger Gegner herausstellte. „Wobei einige Attacken schon über das Erlaubte hinausgingen“, ärgerte sich Kapitänin Petra Baumgartner, die selbst einmal hart einstecken musste. Der Tabellenführer siegte vor allem durch Standardsituationen. Zwei Tore gelangen nach einem Eckball, zudem verwertete Petra Baumgartner einen Elfmeter. Beim zweiten Elfmeter scheiterte die Kapitänin an der gegnerischen Torfrau. „Der Sieg war verdient, auch wenn wir durch das teilweise unfaire Einsteigen der Gäste außer Tritt gebracht wurden“, sagte Baumgartner.

FSG Göstling

Nun sind die Göstlingerinnen endgültig in der Gebietsliga angekommen. Der Goldtreffer fiel bereits in der ersten Minute, als Yvonne Baier eine Hereingabe von Klara Leichtfried verwertete. „Wir hatten auch noch mehrere Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden, aber wir sind glücklich über die ersten drei Punkte“, freute sich der Sportliche Leiter Thomas Füsselberger.