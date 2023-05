Erste Saisonniederlage für Ferschnitz

„Es war Werbung für den Frauenfußball. Das Spiel war schnell und beide Teams hatten gute Möglichkeiten. Ein Remis war durchaus drinnen“, berichtete Ferschnitz-Trainer Günther Engelscharmüllner. Der Tabellenführer musste die erste Saisonniederlage gegen den ersten Verfolger Ybbs hinnehmen. Ausschlaggebend war dabei ein Doppelpack von Sophie Ebert in der ersten Hälfte.

Simone Schneckenreither gelang zwar noch der Ehrentreffer, doch Hannah Engelscharmüllner scheiterte gleich zwei Mal an der Ybbser Torfrau Hannah Riegler. Dennoch hat Ferschnitz weiterhin fünf Zähler Vorsprung auf Ybbs. „Wir werden die Partie aufarbeiten und wieder nachlegen“, sagt Engelscharmüllner.

Während Ferschnitz die erste Niederlage hinnehmen musste, freute sich Neuhofen über einen 3:2-Erfolg über die FSG Mank Voralpen. Die Partie war aber nichts für schwache Nerven. Zunächst liefen die Heimischen einem Rückstand hinter. Hannah Schlögelhofer erzielte noch vor der Pause den Ausgleich. Die eingewechselte Hanna Hilmbauer-Hofmarcher brachte Neuhofen erstmals in Front. In der 72. Minute fingen sich die Neuhofnerinnen den Ausgleich durch Sarah Handl. Dennoch durften die Heimischen noch jubeln. Der Siegestreffer fiel aus einem Elfmeter durch Hannah Schlögelhofer in der 86. Minute.