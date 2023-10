Dank 9:0-Erfolg: Zwettl ist vorzeitig Herbstmeister

Der SC Zwettl ist Herbstmeister. Was den Herren in der Vorsaison knapp verwehrt geblieben ist, schafften die Frauen in der Gebietsliga ganz souverän. Der 9:0-Sieg gegen TSU Irnfritz am Samstag war ein weiterer überzeugender Auftritt der Braustädterinnen. Weil der einzige Verfolger Guntersdorf tags darauf gegen Waidhofen Federn lassen musste, steht Zwettl schon eine Runde vor Ende der Hinrunde als Herbstmeister fest.

Von Beginn an dominierten die Zwettlerinnen gegen Irnfritz und kamen zu etlichen Torschüssen, die jedoch von Torfrau Elisha Brunner pariert wurden. Vor allem Zwettls Topspielerin Fiona Bayer kämpfte sich immer wieder links außen durch. Das erlösende Tor gelang Mittelstürmerin Lydia Kühböck in der 28. Minute, und schon eine Minute später netzte Julia Tüchler ein. Bis zur Pause erhöhten Kapitänin Lisa Kletzl und Sophie Palmetshofer auf 4:0.

Auch in der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild: Die Irnfritzerinnen hatten keine einzige effektive Torschance. Die Zwettlerinnen sorgten nun durch Bayer und zweimal Kletzl für ein Schützenfest vor den 240 Zuschauern. Torfrau Daniela Scheidl war unterbeschäftigt. Und bei den wenigen Gegenangriffen schlug sie die Bälle nicht einfach weg, sondern spielte die Gegnerinnen aus. Sehr cool und mutig! In der Schlussphase wurde Kühböck mehrmals durch ideale Steilvorlagen bedient, und sie konnte noch zweimal abschließen. Bei einem Schuss von Bayer verhinderte das Lattenkreuz ein zweistelliges Ergebnis.

Trainerin Nicole Groschan zum Spiel: „Wir sind super gestartet mit zwei Topchancen und haben schöne Kombinationen nach vorne gespielt. Mit einem Doppelschlag haben wir dann die Übermacht ausgespielt. Zur Halbzeit haben wir dreimal gewechselt, und es gab wieder gute Kombinationen, dazu zwei Lattenschüsse. Wir haben verdient gewonnen.“ Zum Abschluss des Jahres gibt es jetzt noch das Derby gegen den SV Waidhofen, dabei will der frischgebackene Herbstmeister Zwettl noch einmal voll anschreiben.