UEFA Playmakers: SC Zwettl startet mit Mädchenfußball durch

Die fast 500 Zuschauer im Zwettltal-Stadion beim Waldviertel-Derby zwischen den Frauenteams des SC Zwettl und des SV Waidhofen waren am Samstag ein weiteres untrügliches Zeichen dafür, wie stark der Fußball auch bei Mädchen und Frauen seit einiger Zeit in Zwettl boomt. Diesen Trend möchte der SC Zwettl nutzen, um sich auch im Nachwuchsbereich noch stärker auf Mädchen zu fokussieren. Und zwar mit UEFA Playmakers. Ein Pilotprojekt der UEFA, um Mädchen im Nachwuchsbereich gezielt zu fördern.

„Wie seit vielen Jahren üblich, trainieren und spielen die Mädchen in reinen Bubenmannschaften, müssen sich anpassen und können sich oftmals nicht so entfalten und weiterentwickeln, wie es vielleicht in einer reinen Mädchenmannschaft möglich wäre“, sagt Nachwuchs- und Projektleiter Lukas Meisner. „Daher haben wir uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Mädchen aus dem Waldviertel für den Mädchen- und in weiterer Folge für den Frauenfußball zu gewinnen. Dazu sind die SCZ Playmakers die ideale Plattform!“

Mädchen schlüpfen in die Rolle bekannter Disney-Figuren

Die UEFA Playmakers wurden gemeinsam von der UEFA mit Disney entwickelt und hat sich zum Ziel gesetzt, gerade junge Mädchen an den Fußball heranzuführen. Die Playmakers verfolgen in Zusammenarbeit mit dem ÖFB ein einzigartiges Story-Telling-Konzept rund um die Geschichten beliebter Disney Filme: Mädchen schlüpfen in die Rolle bekannter Disney-Charaktere und erleben so einen lustigen, abwechslungsreichen und sicheren Einstieg in den Fußball. Neben Spaß am Sport und ersten Techniken und Tricks mit dem Ball,stehen Teamwork, Kreativität und Empowermentim Vordergrund. Mädchen sollen durch den spielerischen Zugang nicht nur Freude an Bewegung entdecken, sondern auch an Selbstvertrauen gewinnen.

Playmakers richtet sich an Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren, soll das Interesse am Sport wecken, den Zugang zum Fußball und zum Verein erleichtern. Im Zuge dessen werden im Herbst zehn Trainingseinheiten nach diesem Konzept in Zwettl abgehalten. Mit dabei sein wird der beliebte Disney-Charakter Vaiana aus dem gleichnachmigen Film.

Fünf Trainings im Zwettltal-Stadion, fünf im Gymnasium

Los geht's am 30. September im Zwettltal-Stadion. Ab dann finden die Trainings jede Woche bis 2. Dezember statt - immer am Samstag von 9.30 bis 10.30 Uhr. Die ersten fünf Trainings steigen im Zwettltal-Stadion, danach geht es für die letzten fünf Einheiten ab November in den Turnsaal des Gymnasium Zwettl. „Im besten Fall sind die Mädchen bei jeder Trainingseinheit dabei, da die Story bei der ersten Einheit startet und bis zur letzten Einheit fertig erzählt wird. Wenn keine vollständige Teilnahme an allen zehn Einheiten möglich ist, dann ist das aber auch kein Problem“, erklärt Lukas Meisner.

Ziel des Projekts ist in weiterer Folge die Förderung der SCZ-Frauen. Die im Vorjahr neu gegründete Frauen-Mannschaft hat sich auf Anhieb etabliert, mit dem dritten Platz in der Frauen-Gebietsliga Mostviertel in der Vorsaison auch sportlich bereits aufgezeigt. „Wir sind sehr froh und stolz, dass sich der Frauenfußball im Verein so toll etabliert hat und große Anerkennung und Wertschätzung in der Region genießt!“, zeigt sich Trainerin Nicole Groschan erfeut über die rasante Entwicklung ihres Teams.

Die Teilnahme an den SCZ Playmakers ist kostenlos und unverbindlich! Weitere Informationen zum Projekt und Anmeldung bei Lukas Meisner unter 0664 / 4670005 oder per Mail an nachwuchs@sc.zwettl.at