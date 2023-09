Fast 500 Zuschauer: Top-Kulisse beim W4-Derby der Frauen im Zwettltal

Fast 500 Zuschauer (430 zahlende) kamen am Samstag ins Zwettltal-Stadion, um das Waldviertel-Derby zwischen SC Zwettl und SV Waidhofen mitzuverfolgen – ein sagenhafter Wert für ein Spiel zweier Frauenteams, obendrein in der untersten Spielklasse. Für lautstarke Unterstützung sorgte unter anderem auch der Fanclub der SU Rudmanns/Stift Zwettl.

Zu sehen gab es den vierten Sieg für Zwettl im vierten Spiel. Die Zwettlerinnen dominierten die gesamte Spielzeit über, Fiona Bayer brachte die Heimischen schon in der 23. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel packten Lydia Kühböck und Bayer mit ihrem zweiten Treffer den Deckel drauf. In der Nachspielzeit gelang Waidhofens Anja Hölzl noch der Ehrentreffer.

Die Braustädterinnen bleiben das einzige Team auf dem Punktemaximum, stehen freilich auch an der Tabellenspitze – mittlerweile mit einem kleinen Punktepolster. Mit Sitzendorf ist nur ein weiteres Team ohne Saisonniederlage. Zu eben jenem Klub geht's für Zwettl am Samstag.