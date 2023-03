RUNDE 12: Fallbach - Horn SV II: 0:2 (0:2)

Am 26. März traf Fallbach in der 12. Runde der AK Niederösterreich Frauen GL Nordwest-Weinviertel zuhause auf Horn SV II. Bereits nach der ersten Spielhälfte lag Fallbach mit 0:2 zurück. In der zweiten Halbzeit konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden, so siegte Horn SV II mit 0:2.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Fallbach - Horn SV II 0:2 (0:2)

Sonntag, 26. März 2023, Hagendorf, 40 Zuseher, SR Günter Schwarz

Tore:

0:1 Elaine Hollerer (29.)

0:2 Katharina Winkler (35.)

Fallbach: A. Waismaier, I. Schild (80. L. Erdmann), M. Schwingenschrot, A. Eder, L. Leisser, L. Schodl, N. Zechmeister, L. Schwingenschrot (60. H. Eckstein-Eigner), K. Gabriel, C. Baumgartner, L. Fröschl (60. J. Vokurka)

Trainer: Gerald Köppel

Horn SV II: J. Zotter - S. Haunold (58. V. Grafinger) - F. Niederhofer - K. Winkler - N. Steiner - L. Zahorsky, T. Hermanke, J. Gerhart (23. H. Ehn), M. Wimmer - T. Hebenstreit - E. Hollerer (76. R. Groll)

Trainer: Kurt Weiss