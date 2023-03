RUNDE 12: Sitzendorf - FSG Stetteldorf 1b: 0:4 (0:1)

Sitzendorf traf am 26. März in der 12. Runde der AK Niederösterreich Frauen GL Nordwest-Weinviertel zuhause auf FSG Stetteldorf 1b. Für Sitzendorf gab es in diesem Spiel aber nichts zu holen, es setzte eine klare 0:4 (0:1) Niederlage.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Sitzendorf - FSG Stetteldorf 1b 0:4 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Sitzendorf a. d. Schmida, 70 Zuseher, SR Herbert Schwarz

Tore:

0:1 Hanna Humpel (15.)

0:2 Hanna Humpel (57.)

0:3 Ruby Fangmeyer (85.)

0:4 Jana Hirzi (90.)

Sitzendorf: V. Fehringer, A. Hofer (61. A. Nirnberger), A. Lezakova (85. J. Köppel), M. Gschöpf, C. Grabner, C. Pfeifer (61. J. Toifl), K. Lang, M. Hochrainer, K. Miniböck (HZ. B. Grüner), V. Mattes, J. Singer; A. Stockinger

Trainer: Verena Mattes

FSG Stetteldorf 1b: E. Wimmer, V. Malli (61. K. Ratsch), L. Fink, R. Fangmeyer, C. Probst (61. J. Hirzi), C. Obritzhauser (42. K. Pemmer), M. Meilinger, L. Oberndorfer, C. Jerabek, A. Wolfram, H. Humpel (70. K. Hirzi)

Trainer: Raphael Anderle