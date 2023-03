RUNDE 12: Zwentendorf - Groß Schweinbarth: 0:5 (0:2)

Zwentendorf traf am 26. März in der 12. Runde der AK Niederösterreich Frauen GL Nordwest-Weinviertel zuhause auf Groß Schweinbarth. Für Zwentendorf gab es in diesem Spiel aber nichts zu holen, es setzte eine klare 0:5 (0:2) Niederlage.

Zwentendorf - Groß Schweinbarth 0:5 (0:2)

Sonntag, 26. März 2023, Zwentendorf, 45 Zuseher, SR Christian Schwarz

Tore:

0:1 Lejla Fazlovic (14.)

0:2 Lejla Fazlovic (31.)

0:3 Anna Hess (46.)

0:4 Marlene Frank (51.)

0:5 Marlene Frank (89.)

Zwentendorf: M. Hahnl, J. Lutz, T. Casper (HZ. M. Gstöttner), L. Weidemann (73. M. Marschall), S. Reißner, S. Kristament, S. Satzinger, A. Muhadri, N. Plesser, C. Török (55. S. Lucke), N. Strohmayer; J. Schwab

Trainer: Matthias Zentner

Groß Schweinbarth: J. Maurer (59. V. Kastner) - E. Schachinger, J. Semmler, L. Widhalm, L. Zaiser - L. Fazlovic, A. Hess (79. M. Kohlruß) - M. Krammer, M. Frank - T. Berkovics - V. Franner (70. B. Prager)

Trainer: Karl Frank

Karten:

Gelb: Marion Gstöttner (82., Foul) bzw. keine