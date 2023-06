Am letzten Drücker: Jedenspeigen kommt in die Gebietsliga!

Die Einspruchserledigungen zur Klasseneinteilung für kommende Saison offenbarten eine Überraschung: Der Einspruch der FSG Jedenspeigen/Sulz gegen die Einteilung in die Frauengruppe Weinviertel wurde stattgegeben, das Team von Raphael Kastner startet also kommende Saison in der Gebietsliga. Entscheidend dafür war laut dem Coach, dass man von der aufgelösten Prinzendorfer Mannschaft Spielerinnen bekam: „Die haben auch gute Leute und so haben wir die Kaderbreite gekriegt die wir brauchen, sonst wäre es eng geworden“. Kastner zufolge habe man aber auch bis zuletzt abgewartet, wie viele Mannschaften überhaupt in der Frauengruppe spielen würden: „So ist es unten halt auch ein bisschen mager, wir haben geschaut, ob noch wer dazukommt“.

Als fix war, dass die Frauengruppe nur mit fünf Teams starten würde, stellte man prompt den Antrag auf die Einteilung in der Gebietsliga, der zwar spät, aber noch vor Ende der Einspruchsfrist beim Verband ankam. „So wäre der Plan gewesen, dass wir heuer Meister werden wollen und dann raufgehen, jetzt ist es halt schneller gegangen“, lachte Kastner, der als Ziel ausgab, nicht Letzter zu werden.

In der Frauengruppe bleiben nur mehr vier Teams über

Und wie geht es mit der Frauengruppe weiter, nachdem Stand jetzt nur vier Teams überbleiben? Gruppenobmann Johannes Schreiner erklärte auf Nachfrage, dass der genaue Meisterschaftsmodus noch offen ist: „Ich hab mal eine Gruppe mit den Vereinen gemacht und um Vorschläge gebeten. Meiner wären 18 Runden, also sechs Mal jeder gegen jeden, aber ich bin da wirklich für alles offen“. Der Funktionär sucht auch noch nach möglichen Zugängen für die Liga: „An Poysdorf sind wir dran, aber die wollen noch ein Jahr warten. Ich bin auch in Kontakt mit Vereinen südlich der Donau wie Berg und Wolfsthal, die haben eine eigene Hobbyliga. Aber da ist halt die Frage wegen der Fahrstrecke, von Ottenthal fährst du schon auf Engelhartstetten eine Stunde“.

Obersdorf, das im Frühjahr die Anmeldung einer zweiten Mannschaft überlegte, traut sich diese nach mehreren Abgängen laut Schreiner aktuell nicht zu, das Projekt Frauenmannschaft beim SC Orth/Donau bezeichnet er als „gestorben“.