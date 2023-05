Suboptimale Vorbereitung aufs Spitzenspiel

Im dritten Frühjahrsspiel holt Lassee gegen die Drittplatzierten Hornerinnen den ersten Sieg und lacht nun nach Verlustpunkten gerechnet wieder allein von der Tabellenspitze. Anstrengen musste sich das Team von Herwig Brudik aber nicht, trat der Gegner doch gar nicht an. „Ihr Einser-Team hat einige Nachtragspartien und viele Verletzte, da sind jetzt einige von der zweiten Mannschaft hochgerückt. Sie hätten nur sieben Leute gehabt“, meinte der Coach. Auch die Suche nach einem Ersatztermin verlief erfolglos. „Wir beschweren uns über die drei Punkte nicht, aber wir hätten schon gerne gespielt“ so Brudik. Vor dem direkten Duell mit Groß-Schweinbarth zeigt er sich entspannt: „Es wird sicher spannend, ich freu mich drauf. Schauen wir, was rauskommt“.

Stetteldorf 1b, dass bereits gegen Lassee ein 1:1 holte, mutierte gegen den SVG endgültig zum Riesentöter und gewann mit 2:1. „Uns haben drei Offensivkräfte gefehlt und wir sind nicht in die Partie gekommen“, haderte Trainer Karl Frank. Sein Team lag rasch 0:2 zurück, wobei das zweite Tor laut ihm ein „Kopfball, der ihr wohl nur einmal im Leben so gelingt“ war. Marlene Frank verkürzte vom Elfmeterpunkt nach einer halben Stunde auf 2:1, alle Chancen auf den Ausgleich ließ man aber liegen. „Wir hatten jetzt einmal ein Match, das nicht so optimal war. Aber Stetteldorf hat wie die Löwen gekämpft und verdient gewonnen“. Nun richtet der Coach den Blick nach vorne, mit einem Sieg am Samstag wären Groß-Schweinbarth und Lassee wieder gleichauf.