Erste Niederlage für Lassee

Die bis zu diesem Saisonzeitpunkt souverän auftretenden Lasseerinnen fingen sich am Sonntag in Kleinengersdorf gleich vier Gegentreffer ein – zuvor kassierte man in der ganzen Saison drei. Richtig erklären konnte sich das Trainer Herwig Brudik auch nicht: „Wir hatten das Spiel erst unter Kontrolle. Dann haben wir uns in einen Elfmeter zum 0:1 manövriert, beim 0:2 haben wir uns eine abgerissene Flanke selbst reingehaut und gleich danach das 0:3 gekriegt. Wir haben gar nicht gewusst, wie uns geschieht.“ Da waren erst 31 Minuten gespielt, richtig ins Spiel fand man dann nicht mehr. Endstand war letztlich 1:4.

Der Coach blickt schon nach vorne, schließlich wartet kommende Woche der Drittplatzierte Horn II. „Die sind ein Überraschungsei, da weißt du nie, wer spielt“, so Brudik. Das Titelrennen ist nun jedenfalls noch offener, als es ohnehin schon war. Groß-Schweinbarth und Lassee liegen punktgleich vorne, Horn II nur einen Punkt dahinter (bei einem Spiel mehr).