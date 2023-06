Lassee feiert den Titel

Eine Party in Grün-Weiß ging am Samstag in Lassee vonstatten. Das Frauenteam der FSG Marchfeld durfte den Lohn für die tolle Saison in der Gebietsliga Nordwest-Weinviertel entgegennehmen – in Form von Medaillen, dem Meisterpokal und einer eigens angefertigten Meiterschale. Für eine Kickerin war der Tag der bestmögliche Abschluss ihrer Karriere: Kapitänin Petra Linninger bestritt ihr letztes Spiel, bekam bei der Auswechslung in der 84. Minute den verdienten Abschiedsapplaus. Nach neun Jahren beim SCL ging zuletzt ein wenig die Lust verloren, ist sie ehrlich.

Aufsteigen wird Lassee bekanntlich nicht, neue Gegner gibt es trotzdem. Die Liga heißt ab Sommer nämlich wieder Gebietsliga Weinviertel, gespielt wird mit neun Teams. Sechs Klubs gehen ins Waldviertel, neu dabei sind Asparn, Langenzersdorf, Paasdorf und Großrußbach.