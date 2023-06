Lassee verzichtet auf den Aufstieg

Die FSG Lassee Marchfeld hat den größten Erfolg in der Geschichte der Frauensparte eingefahren. Doch der Meistertitel in der Gebietsliga sorgte nicht nur für großen Jubel, er brachte auch - schon vorab - ein wenig Kopfzerbrechen mit sich. Als Meister dürfte man nämlich auch in die NÖ Landesliga aufsteigen, worauf Lassee nach internen Beratungen aber verzichten wird.

Das habe mehrere Gründe, sagt Trainer Herwig Brudik, der zwei davon nennt. Einerseits die weiten Auswärtsfahrten: „Wir würden dann nochmal ein Drittel mehr als jetzt fahren und das war schon sehr herausfordernd.“ Andererseits das junge Alter einiger Spielerinnen: „Ich habe teilweise 14-, 15-Jährige, die da mitspielen. Die sind noch nicht so weit, dass ich sie in einer Landesliga einsetzen möchte, wo sie alles, was sie jetzt an Erfahrung gewonnen haben, wieder verlieren, weil sie nur unter Druck kommen und in Verteidiger-Positionen gedrängt werden.“

Der Verzicht heiße zwar nicht, dass man nie aufsteigen werde, so Brudik abschließend: „Aber nicht jetzt. Jetzt ist es zu früh.“ Damit wird man 2023/24 wieder in der Gebietsliga antreten und könnte dort versuchen, den Titel zu verteidigen.