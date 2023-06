Sitzendorf macht Lassee zum Meister

Der Meister der Gebietsliga Nordwest-Weinviertel heißt FSG Lassee Marchfeld. Das steht seit Sonntagabend fest. Der Tabellenführer hatte am Samstag sein Heimspiel gegen Zwentendorf dank einem Elfertor von Jasmin Linninger in Hälfte zwei mit 1:0 gewonnen. Am Sonntag war dann Groß-Schweinbarth in Sitzendorf gefragt, der Verfolger verlor aber mit 2:3 und kann Lassee bei acht Punkten Rückstand und nur noch zwei ausstehenden Spielen nun nicht mehr einholen.

Das sorgte freilich für Jubel in Lassee, wenn auch mit ein wenig Verzögerung, wie Kapitänin Petra Linninger erzählt. Denn auf der Website des Fußballverbands war das Ergebnis aus Sitzendorf auch lange nach Spielende noch nicht eingetragen, die Ungeduld wurde größer. Erst als sich Johannes Schreiner, der Sportliche Leiter der Frauen, telefonisch in Sitzendorf erkundigte, begannen die Emojis in der Lasseer WhatsApp-Gruppe hin und her zu fliegen. „Jeder ist happy, jeder ist glücklich. Emotionen pur“, sagt Linninger. Für eine spontane Feier sei es zwar schon zu spät gewesen: „Aber es wird sicher jeder einzeln daheim darauf anstoßen.“

Die Stärken: Ausgeglichenheit, Zusammenhalt und Moral

Trainer Herwig Brudik war überrascht, dass der Titel jetzt so schnell dingfest war, nach der bestandenen Prüfung am Samstag war es für ihn aber nur noch eine Frage der Zeit: „Wir haben ja nur noch einen Punkt gebraucht. Den hätten wir geschafft. Aber umso früher, umso besser. Ich freue mich sehr.“

Angesprochen auf die Stärken seiner Mannschaft, verweist Brudik auf die Torschützenliste: „Da findet sich Petra Linninger als Innenverteidigerin mit sechs Toren als Nummer eins. Wir sind Meister geworden, ohne eine herausragende Stürmerin zu haben. Wir haben es mit der Mannschaftsleistung, mit dem Gefüge geschafft. Jede hat ihre Stärken ausgespielt, so haben wir gegen alle dagegengehalten und mit Abstand die wenigsten Tore gekriegt. Das macht es aus.“

Für Petra Linninger waren neben der Ausgeglichenheit auch der Zusammenhalt und die „Niemals aufgeben“-Einstellung verantwortlich: „Moral ist das liebste Wort von Herwig. Die haben wir immer bewiesen.“

Gefeiert wird am 17. Juni

Gefeiert soll der größte Erfolg der Frauensparte - es ist der erste Gebietsliga-Titel für Lassee beziehungsweise die FSG - nach dem letzten Heimspiel am 17. Juni gegen Obersdorf/Pillichsdorf werden. Da lädt Lassee auch zum Sportlerheurigen. „Passt gut“, schmunzelt Brudik.