Paasdorf steigt ab und ist auf Trainersuche

Das letzte Spiel der Landesliga-Saison führte die FSG Paasdorf am Samstag nach St. Georgen an der Leys, das 163 Auto-Kilometer von der Heimat entfernt liegt. Wenngleich es nach der 1:11-Niederlage vom Herbst diesmal ein überschaubares 1:3 wurde, war die weite Auswärtsfahrt doch irgendwo sinnbildlich für die Premierensaison im niederösterreichischen Oberhaus. „Die Strecken sind halt ein Wahnsinn“, sagt Manuela Kurzweil, die die FSG seit Jahren im Trainerstab und als Funktionärin begleitet, „da fährst du zweieinhalb Stunden mit dem Bus, spielst das Match und fährst wieder heim“. Und das oftmals ohne Punkte im Gepäck, gerade einmal sieben waren Paasdorf in 22 Spielen gegönnt. Man finishte als Vorletzter, weil Großrußbach am letzten Spieltag mangels Spielerinnen gar nicht mehr antrat.

Kurzweil: „Wir sind froh, wenn wir runterkommen“

Ob man mit dieser Platzierung prinzipiell absteigen müsste, ist offen, weil etwa der neue Gebietsliga NW/W-Meister Lassee nicht aufsteigen will. Für Paasdorf steht aber ohnehin fest, dass man ab Sommer wieder in der Gebietsliga spielen will, die Kombination aus Strapazen, kleinem Kader und fehlendem Ertrag war einfach zu negativ. „Die Mädels wollten es wissen, jetzt haben wir es gesehen“, holt Kurzweil aus: „Aber ich muss echt sagen, wir sind froh, wenn wir runterkommen. Wir wollen schauen, dass wir wieder Spaß an der Sache finden. Es ist und bleibt ein Hobby.“

Eines, das Siegfried Seltenhammer für den Moment aber zur Seite legen möchte. Der Trainer der FSG, der Kurzweil zunächst unterstützte und zuletzt komplett übernahm, macht eine Pause vom Fußball. „Das war aber eh im Vorhinein so ausgemacht“, sagt der Abgänger, der „in einem Jahr“ für neue Aufgaben offen ist.

Die Paasdorferinnen sind indes auf Trainersuche, Kurzweil allein ist die Übernahme der Aufgabe im Moment nicht möglich. Zumindest für ein halbes Jahr soll ein Neuer her, sagt das Gesicht der Frauenmannschaft: „Diese Zeit müssen wir einmal überbrücken. Dann sieht es vielleicht eh schon wieder anders aus.“