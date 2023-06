Veränderte Gebietsliga

Was schon ein wenig durchgesickert war, bestätigte die Klasseneinteilung am Montagabend nun: statt drei wird es künftig wieder vier Frauen-Gebietsligen geben. Neu ist jene mit Namen „Nordwest/Waldviertel“, jene im Weinviertel verliert dafür den Zusatz „Nordwest“. Auch die Gegner ändern sich freilich, denn Horn 1b, Guntersdorf, Irnfritz, Sitzendorf, die FSG Großweikersdorf/Stetteldorf 1b und Zwentendorf gehen in Richtung Waldviertel verloren. Bleiben Meister Lassee, der auf den Aufstieg verzichtete, Groß-Schweinbarth, Kleinengersdorf, Obersdorf/Pillichsdorf und Fallbach. Neu dazu kommen von oben Großrußbach und Paasdorf sowie von unten Asparn und Langenzersdorf.

Definitiv fix ist die Einteilung allerdings erst im Lauf der Woche. Bis Donnerstag können die Vereine noch begründete Einsprüche an den Verband schicken.