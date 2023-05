Eine 14-Jährige als Matchwinnerin

Am Wochenende jubelten die Obersdorfer Frauen über den dritten Saisonsieg. Die 14-jährige Lena Seidl brachte ihr Team mit einem Weitschuss und nach einem Doppelpass rasch mit 2:0 in Führung, vom Elfmeterpunkt erzielte sie später das 3:0. In der Schlussphase kamen die Waldviertlerinnen noch auf 3:2 heran, am Ende durfte Trainer Alexander Berger aber über drei Zähler jubeln: „Es war ein verdienter, knapper Sieg. Wir sind in der Aufbauphase und machen noch Fehler, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung“.

Gespannt sein darf man, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt, schließlich kommen als nächstes mit Zwentendorf und Fallbach die beiden Teams, die in der Tabelle hinter Obersdorf sind. „Normalerweise müssen wir da gewinnen, aber im Fußball weißt du nie was passiert“, lachte der Coach.