Ein großer Schritt in Richtung Titel

Mit 15 Minuten Verspätung startete am Samstag das direkte Duell um den ersten Rang zwischen Groß-Schweinbarth und den drei Punkten weiter vorne liegenden Lasseerinnen. – Grund war ein Unwetter. Als es dann endlich losging, hatte zunächst das Team von Karl Frank mehr Spielanteile, nach einer Ecke stellte Petra Linninger in Minute 20 aber auf 1:0 für die Marchfelderinnen. Trainer Herwig Brudik sah hier früh im Spiel einen Knackpunkt: „Sie sind von dem Tor beeindruckt gewesen und wir haben Selbstvertrauen gekriegt“.

Lassee hatte das Spiel nun in der Hand, noch vor der Pause machte Lorena Vlk das 0:2. Es roch nun früh nach Vorentscheidung, da Lassee sicherer am Ball agierte und insbesondere über die flinke Leonie Weiss am Flügel laufend für Gefahr sorgte, während Groß-Schweinbarth fast nur weite Bälle nach vorne schlug und die eigenen PS in der Offensive nicht auf den Platz brachte.

Frank: „Vermute, dass die Nerven geflattert haben“

„Ich vermute, dass die Nerven geflattert haben. Wir waren noch nicht oft in so einer Situation, wo du als Zweiter gegen den Ersten spielst. Das war wohl für einige zuviel“, vermutete Frank. Sein Team konnte auch in Halbzeit zwei keine Aufholjagd mehr starten, stattdessen erhöhte Sandra Membier auf 0:3, ehe Elena Schachinger mit der letzten Aktion das Ehrentor erzielte. „Es war nicht so, wie ich‘s mir vorgestellt habe. Wir waren vorne zu passiv und haben bei den Standards nicht gut ausgeschaut. Lassee hat verdient gewonnen“, gestand Frank ein.

Die Grün-Weißen liegen nun nach Verlustpunkten sechs Zähler vor Groß-Schweinbarth und sieben vor Horn II, sechs Runden vor dem Ende will Brudik vom Meistertitel aber noch nichts wissen: „Ich weiß, wie schnell das im Fußball gehen kann. Hochmut kommt vor dem Fall, wir wollen vor jedem Gegner Respekt zeigen“. Der Coach will von Woche zu Woche schauen und gibt zu Bedenken: „Es hätte ja auch keiner geglaubt, dass wir in Kleinengersdorf 4:1 verlieren“. Nächsten Sonntag empfängt man Guntersdorf, danach kommen nur mehr Teams aus der unteren Tabellenhälfte.