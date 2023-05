Sieg gegen die 2. Liga-Torfrau

Wie schon mehrmals im Frühjahr hatten die Horner Frauen am Sonntag gegen Groß-Schweinbarth massive Probleme, eine Mannschaft zu stellen. Die Waldviertlerinnen starteten zu neunt in die Partie, im Laufe des Matches kam neben zwei Feldspielerinnen auch noch Torfrau Jasmin Zotter hinzu. Kurios: Letztere kickte erst um 14 Uhr in der 2. Liga für das Einser-Team gegen FAC/Landhaus und fuhr dann volley nach Groß-Schweinbarth, um dort noch 49 Minuten zu spielen.

Die taktischen Konsequenzen der anfänglichen Überzahl lagen für Groß-Schweinbarth-Trainer Karl Frank auf der Hand: „Wir haben hoch attackiert und das hat gut funktioniert. Defensiv hatten wir sie auch im Griff“. In Minute 20 erzielte man bereits ein Abseitstor, Marlene Frank kurz vor der Pause und Anna Hess in der Schlussphase sorgten für einen 2:0-Sieg. Für Horn II war es die sechste Saisonniederlage, aber erst die zweite auf dem sportlichen Weg.

Nächster Erfolg für Lassee

Sportlich perfekt läuft es weiterhin für Lassee, nach dem 4:2-Sieg in Irnfritz ist man vier Runden vor dem Ende acht Zähler vor Groß-Schweinbarth. Während die Brudik-Elf kommende Woche spielfrei ist, bestreitet Groß-Schweinbarth den Nachtrag in Obersdorf.